배우 임예진이 지하철을 타고 서울 남대문시장으로 향했다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

배우 임예진은 65세에 지하철을 처음 타봤다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 '임예진아이씨' 영상 캡처

'원조 국민 여동생' 배우 임예진(66)이 어르신 우대용 교통카드를 사용하는 일상을 공개했다.19일 유튜브 채널 '임예진아이씨'에는 '임예진 인생 첫 지하철 환승 도전!ㅣ남대문 시장 숨은 보석 대공개ㅣ어르신교통카드 들고 우대석 앉기ㅣ사재끼는 엄마 좀 누가 말려주세요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 임예진이 대중교통을 타고 서울 남대문시장에 방문하는 모습이 담겼다.임예진은 지하철 환승부터 어려움을 겪었다. 그는 "지하철로 한 번에 못 간다고 하더라. 환승을 할 줄 모른다"며 제작진의 도움을 요청했다.지하철을 처음 이용한 것도 불과 1년 전이라고 밝혔다. 임예진은 "환상적이었다. 가슴이 뛰고 신기했다. 나 자신이 너무 기특하기도 했다"며 당시 느꼈던 감정을 떠올렸다.뒤늦게 대중교통을 이용하게 된 이유도 설명했다. 그는 "슬슬 홀로서기를 해야 될 때가 됐고, 일이 끝나고 너무 집에만 있어서 사람들이 어떻게 사는지 보고 싶었다"고 말했다.임예진은 지하철에 탑승하자마자 앉을 자리를 찾았다. 빈 좌석이 보이지 않자 그는 "노인석을 계속 보는 거다"며 노약자석으로 시선을 돌렸다. 이를 본 제작진이 "어려 보이신다. 60대 같지 않고 50대 같다"고 칭찬하자 임예진은 "나에겐 어르신 카드가 있다"고 반응했다.잠시 뒤 노약자석에 빈자리가 생기자 임예진은 곧바로 자리에 앉았다. 그는 혹여 자신이 노약자석에 앉을 나이가 아니라고 오해받을까 봐 "어르신 카드를 꺼내 갖고 있어야겠다"며 카드를 손에 쥐고 앉아 웃음을 자아냈다.임예진은 1989년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 지난 3일 개인 유튜브 채널을 개설한 그는 억대 포르쉐 차량을 공개하는가 하면, 과거 기획부동산 사기를 당했던 사실을 털어놓는 등 자신의 일상을 공유하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr