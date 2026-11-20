김준호가 취재진을 향해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 멤버들이 김해 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S

개그맨 김준호가 2세 '두릅이'(태명)를 위해 역사 공부에 나서며 남다른 학구열을 보인다.오는 21일 오후 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어' 4회에서는 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 역사학자 김재원 교수와 함께 경남 김해시로 역사 여행을 떠난다.장동민은 여행 장소를 정하는 회의에서 "모처럼 의미 있는 여행을 해보고 싶다. 아는 만큼 보인다는 말이 있듯이, '역사 투어'를 해보자"고 제안한다. 이어 "아는 역사 교수님이 있다"며 지인인 역사학자에게 연락해 역사 여행에 적합한 도시를 추천받는다.여행지가 김해로 결정된 가운데, 며칠 뒤 김해국제공항에 도착한 멤버들은 여행 친구로 초빙된 김재원 가톨릭대학교 국사학과 교수를 만난다.김재원을 처음 본 김대희는 "교수님이신데 되게 젊어 보이신다"며 나이를 궁금해한다. 이에 김재원은 "아마 제가 여기서 막내일 거다. 김대희 형님과 뱀띠 띠동갑이다"고 밝힌다. 이후 직접 운전대를 잡고 멤버들과 첫 번째 목적지인 수로왕릉으로 향한다.이동하는 차 안에서 홍인규는 "역사 잘 아는 분들 보면 되게 멋있는 것 같다"며 김재원에게 감탄한다. 그러자 김준호는 "인규야, 이번에 역사 공부 잘해서 애들한테 많이 알려줘"라고 조언한다.홍인규는 "두릅이가 이제 형한테 (역사에 대해) 많이 물어볼 텐데?"라며 김준호에게 화제를 돌린다. 김준호는 자신 있게 "난 바로 얘기할 수 있지"라고 답하더니 임진왜란이 발발한 연도를 읊으며 "아빠는 역사에 대해 다 알지~"라고 큰소리친다.이를 지켜보던 장동민은 김준호의 아들 역할에 몰입해 "아빠가 임진왜란 때 살지도 않았는데 어떻게 아냐?"고 질문한다. 예상치 못한 질문을 받은 김준호가 어떤 답변을 내놓았을지 관심이 쏠린다.'독박투어' 멤버들의 김해 역사 여행은 오는 21일 오후 9시 방송되는 채널S '니가 내라! 독박투어'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr