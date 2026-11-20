배우 장나라가 '굿파트너2'를 앞두고 부담감을 털어놨다. / 사진제공=코스모폴리탄

배우 장나라가 '굿파트너2'를 앞두고 부담감을 털어놨다. / 사진제공=코스모폴리탄

배우 장나라가 '굿파트너2'를 앞두고 부담감을 털어놨다. 시즌1에서 호흡을 맞췄던 남지현이 하차하고 김혜윤이 새롭게 합류한 가운데, 전작의 인기를 이어가야 한다는 고민을 전했다.19일 패션 매거진 '코스모폴리탄'은 장나라와 김혜윤이 함께한 12월호 화보와 인터뷰를 공개했다. 두 사람은 '굿파트너2'에서 각각 베테랑 변호사 차은경과 경력직 변호사 강혜성 역을 맡아 새로운 호흡을 선보일 예정이다.앞서 '굿파트너' 시즌1은 마지막 회에서 시청률 15.2%를 기록하며 종영했다. 당시 장나라는 남지현과 변호사 선후배로 호흡을 맞췄지만, 시즌2에서는 남지현이 하차하고 김혜윤이 새롭게 출연한다. 장나라는 시즌2 제작 소식을 처음 들었을 당시를 떠올리며 "처음엔 겁이 없었던 것 같다. 배우로 활동하면서 시즌2를 할 수 있는 기회가 또 올까 싶었다. 이 기회 자체가 큰 행운이라고 생각했다"고 말했다.그러면서도 전작과 비교될 수 있다는 부담감을 고백했다. 그는 "시즌1에서 재미있게 봐주신 부분은 살리면서 새로운 이야기를 보여드려야 한다. 욕심도 앞서고 전작만큼 재미있지 않으면 어떡하나 하는 고민도 많았다"고 밝혔다.새롭게 합류한 김혜윤 역시 긴장감을 느꼈다고 전했다. 그는 "워낙 큰 사랑을 받은 작품이라 긴장이 많이 됐다. 하지만 처음 이 작품을 하겠다고 결심했을 때의 마음을 그대로 가져가야겠다고 생각했다. 그 마음이 '혜성'이라는 캐릭터와도 맞닿은 부분이 있다"고 설명했다.두 배우는 극 중 인물들의 관계에 대해서도 언급했다. 김혜윤은 "두 사람 모두 각자의 상처와 아픔을 가지고 있다. 서로의 상처를 알아보고 보듬으며 치유하고 성장하는 관계성을 눈여겨봐 달라"고 말했다. 장나라는 "차은경과 강혜성은 마치 천둥과 번개 같다. 비슷하면서도 다른 면이 많다"고 표현했다.여성 배우들이 중심이 되는 작품이 두 번째 시즌까지 이어진다는 점에 대해서도 장나라는 의미를 부여했다. 그는 "너무 감사한 일이다. 이런 작품이 많아졌으면 좋겠다. 이번 작품도 잘돼서 앞으로 여성의 새로운 관계를 보여주는 이야기가 계속 나왔으면 한다"고 바랐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr