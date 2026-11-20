그룹 방탄소년단 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 방탄소년단이 '2026 마마 어워즈'에서 올해의 아티스트상을 수상했다. 월드투어 일정으로 시상식에 참석하지 못한 멤버들은 영상으로 소감을 전했다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 방탄소년단은 대상에 해당하는 '올해의 아티스트 위드 비자'(ARTIST OF THE YEAR with VISA) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 에스파, 에이티즈, 블랙핑크, 코르티스 등과 함께 후보에 오른 가운데 트로피의 주인공이 됐다.방탄소년단은 월드투어 일정으로 현장에 참석하지 못했지만, 사전에 촬영한 영상을 통해 팬들에게 감사 인사를 전했다.뷔는 "가요 시상식에서 공연 중이라 영상으로 인사드린다"며 "저희가 처음 마마에서 상을 받은 게 딱 10년 전이더라. 그래서인지 올해의 수상이 더욱 뜻깊고 오래도록 기억에 남을 것 같다"고 소감을 밝혔다.제이홉은 "이렇게 멋진 시상식에서 상을 받을 때마다 책임감이 점점 더 크게 느껴진다"며 "그래도 아미(팬덤명) 여러분이 계시기에 그 무게감을 이겨내고 앞으로 나아갈 힘을 얻는 것 같다"고 말했다.이어 "그만큼 여러분이 저희에게 큰 의미라는 걸 꼭 말씀드리고 싶다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.슈가는 "매번 새로운 기록을 세울 수 있도록 저희 곁을 지켜주시는 아미 여러분께 감사드린다"고 전했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr