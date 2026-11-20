사진=한혜진 유튜브

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배우 한혜진과 축구선수 기성용 부부가 결혼 13년 차에도 변함없는 애정을 과시했다.20일 유튜브 채널 '배우 한혜진'에는 '엄마의 손맛을 딸이 배워가는 하루'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한혜진의 어머니는 딸의 집을 방문해 가족들을 위한 꽃게탕을 준비했다. 기성용은 장모가 직접 끓인 꽃게탕을 맛본 뒤 "너무 맛있다"며 만족감을 드러냈다.남편의 식사를 지켜보던 한혜진은 "많이 먹어유"라고 말하더니 갑자기 "둘이 친해유?"라며 기성용과 어머니의 관계를 물었다.두 사람이 별다른 대답을 하지 않자 한혜진은 "친해유 둘이?"라고 재차 질문했다. 어머니는 "친하고 말고가 어디 있느냐"며 당연하다는 반응을 보였다.한혜진은 "둘이 오래 같이 살지 않았느냐"고 덧붙였고, 기성용은 "방귀도 텄다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다. 장모 앞에서도 거리낌 없이 농담을 건네는 사위의 모습에서 오랜 시간 쌓아온 편안한 관계가 드러났다.부부는 나란히 미용실을 찾은 일상도 공개했다. 한혜진은 차 안에서 "저희는 오늘 머리를 하러 가려고 한다"며 외출 이유를 설명했다.한혜진은 "머리에 볼륨감이 없어서 펌을 하고, 남편은 더벅머리를 정리하러 가려고 한다"고 말했다. 두 사람은 함께 헤어스타일을 바꾸기 위해 미용실로 향했다.시술을 마친 뒤 차로 돌아온 한혜진과 기성용은 달라진 모습을 선보였다. 당초 머리 정리만 계획했던 기성용도 펌을 한 것. 부부는 "동반 펌"이라며 새로운 헤어스타일을 공개했다.서로의 모습을 확인한 두 사람은 "예뻐"라고 칭찬을 주고받으며 다정한 분위기를 자아냈다. 결혼 13년 차에도 함께 미용실을 찾고 장난을 주고받는 부부의 소탈한 일상이 눈길을 끌었다.한편 한혜진과 기성용은 2013년 결혼해 슬하에 딸 시온 양을 두고 있다. 기성용은 현재 K리그 포항 스틸러스에서 미드필더로 활약하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr