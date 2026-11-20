사진=텐아시아DB

사진=혜리 유튜브

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그룹 레드벨벳 조이가 드라마 제작발표회에서 하이힐 때문에 넘어질 뻔했던 아찔한 순간을 공개했다.20일 혜리의 유튜브 채널 '혤's club'에는 '"혜리 선배님이 대기실 뒤에서.." 10년 만에 밝히는 그날의 진실'이라는 제목의영상이 게재됐다.이날 조이는 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스' 제작발표회 당시 구두가 벗겨진 사건에 대해 이야기했다. 혜리가 관련 기사를 언급하자 조이는 "그게 왜 떴지?"라며 당황한 반응을 보였다.조이는 당시 신었던 하이힐을 가리키며 "지금 신고 있는 구두랑 같은 구두다. 너무 예쁘다. 포기할 수 없는 구두"라며 "이것만 신으면 다리가 너무 예뻐 보이는데 걷기가 너무 힘들다"고 털어놨다.이를 살펴본 혜리는 "너무 크다"며 구두 사이즈를 걱정했다. 조이는 "하이힐을 신으면 중력 때문에 발가락이 내려가서 틈이 생기는 거다. 저한테 맞는 사이즈"라고 해명했다.사고 당시 상황도 설명했다. 조이는 "도도해 보이려고 걷다가 계단 사이에 굽이 낀 거다"라며 "그냥 버티면 넘어지니까 구두를 버리고 점프했다"고 밝혔다.특히 조이는 "그 순간에 다치면 안 된다는 생각에 구두가 끼어 있는 상태에서 점프해서 맨발로 착지했다"며 긴박했던 상황을 전했다. 자칫 크게 넘어질 수 있었지만 순간적인 판단으로 사고를 피했다는 것.혜리는 "약간 신데렐라 느낌이긴 한데 액션이 가미됐다"며 '액션 신데렐라'에 비유해 웃음을 안겼다.조이는 "잘못하면 진짜 크게 넘어질 수 있었는데 다행히 신발을 포기하고 점프해서 살았다"고 말했다. 그는 칸막이 뒤에서 벌어진 일이라 안심했지만 뒷모습이 공개됐다며 민망해했다. 혜리 역시 "안 다쳐서 다행이다"라며 안도했다.두 사람은 10년 전 인연도 회상했다. 조이는 2016년 '러시안 룰렛' 활동 당시 야외 공연장에서 혜리가 자신을 바라보던 순간을 떠올렸다. 그는 "대기실 뒤에서 저를 뒷짐 지고 빤히 쳐다보고 있었다. 인사했더니 미소를 지으시더라"며 "속으로 '나를 좋아하시나?' 생각했다"고 밝혔다.혜리는 "예쁘니까 쳐다봤을 것"이라고 답했고, 조이는 "진짜로 설렜다"며 웃었다. 조이는 평소 주변에서 혜리에 대한 좋은 이야기만 들었다며 "진짜 걸어 다니는 미담 제조기다. 언니 싫다고 하는 사람을 못 봤다"고 애정을 드러내기도 했다.한편 조이는 지난 9일 공개된 티빙 오리지널 시리즈 '유일무이 로맨스'에서 공유일 역을 맡았다. 작품은 평범한 취업준비생 공유일과 톱스타 탁무이의 로맨스를 그린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr