이미지 크게보기 가수 장윤정이 아버지에게 숟가락으로 맞으며 식사 예절을 배웠다고 밝혔다. / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장공장장윤정'

가수 장윤정이 아버지에게 숟가락으로 맞으며 식사 예절을 배웠다고 밝혔다.19일 '장공장장윤정' 채널에는 "분명 고독했는데 시끄러웠던 어느 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 장윤정은 "미니앨범 내기로 했잖나. 근데 잠정 보류다"라며 앨범 계획 변경을 알렸다.장윤정은 제작진이 "우선 깔끔하게 드신다"고 하자 "먹는 것도 아빠한테 배운 거다"라고 말했다. 그는 "숟가락으로 맞았다"며 "내가 아직도 젓가락질을 못 하잖나"라고 고백했다.이어 "학교 갔다 오면 아빠가 까만콩 접시를 놓고 기다리고 계셨다"며 "아빠가 원하는 그 모양으로 잡고 날라야 됐다"고 설명했다.장윤정은 아버지가 "너 이거 나중에 후회한다. 이렇게 이상하게 젓가락질 하면 사람들이 가정교육 못 배웠다고 얘기한다"고 말했다고 전했다.그러면서 "그때 배웠어야 되는데 지금 나 그게 너무 후회가 된다"며 아쉬워했다. 또 "숟가락으로 그렇게 때려 가지고 내가 그래서 이마가 넓나 싶다"며 웃었다.한편 장윤정은 지난 2013년 부모의 이혼 소송 과정에서 모친과 금전 문제로 갈등을 빚은 끝에 연을 끊었다.모친 육 씨는 최근 딸의 이름을 내세워 3000만 원대 투자 사기를 벌인 혐의로 징역 10개월의 실형을 선고받았고, 이에 불복해 항소했다. 육 씨는 19일 열린 항소심 첫 공판에서도 혐의를 모두 인정했다. 가족과 왕래가 끊겨 기댈 곳이 없다며 선처를 구했고, 선고 공판은 다음 달 17일 열린다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr