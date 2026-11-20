그룹 엔하이픈 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈 성훈이 눈물을 보이고 있다. / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈이 '2026 마마 어워즈'에서 대상을 수상했다. 멤버들은 힘들었던 지난 시간을 떠올리며 눈물을 보였다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 엔하이픈은 대상에 해당하는 '팬스 초이스 오브 더 이어 위드 비자'(FANS' CHOICE OF THE YEAR with VISA) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 '팬스 초이스'와 '페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스'를 수상한 데 이어 대상까지 거머쥐며 3관왕에 올랐다.무대를 마친 직후 수상자로 호명된 엔하이픈은 숨을 고르며 시상대에 올랐다. 정원은 "믿기지가 않는다. 올해 정말 다사다난했다"며 "성훈이 형 방에서 '우리 앞으로 괜찮을까', '망하는 거 아니냐'는 이야기를 나눈 적도 있다"고 털어놨다.이어 "저희조차 저희를 믿지 못했던 시기에도 엔진(팬덤명) 여러분은 저희를 믿어주셨다. 그래서 지금 이 자리에 있을 수 있다고 생각한다"며 "상을 받지 못할 줄 알았는데 정말 감사하다"고 말했다.정원은 이날 발매된 앨범의 한 구절을 인용하며 "영원을 약속하기보다는 함께하겠다. 변하지 않는 엔하이픈이 되겠다"고 팬들에게 약속했다.선우 역시 "이번에는 아예 기대하지 않았다. 지난해에도 감사하게 대상을 받았지만 올해는 견디고 극복해야 할 일이 많았다"며 "이렇게 상을 받게 돼 너무 감격스럽고 감사하다. 엔진 여러분과 회사 관계자분들께 감사드린다"고 전했다.성훈은 "정말 눈물이 잘 나지 않는 사람인데 이 상만큼은 저도 모르게 눈물이 난다"며 울먹였다. 이어 "올해는 엔진과 저희가 알고 있듯 쉽지 않은 해였다"고 말하다 눈물을 보였고, 멤버들은 성훈을 안아주며 위로했다.제이크는 "성훈이 말대로 많은 일이 있었지만 엔진 여러분께 보답하고 싶어서 앨범도 준비했다. 그런데 오히려 저희가 선물을 받게 됐다"고 말했다.이어 "무지개가 뜨려면 비와 태풍이 와야 하는 것처럼 엔진 여러분도 각자 힘든 일이 있겠지만, 그 시간을 이겨내면 더 예쁜 무지개가 필 것"이라며 "힘들수록 그 사실을 기억하고 저희와 함께 나아갔으면 좋겠다"고 팬들을 격려했다. 끝으로 새 앨범에 대한 기대도 당부했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr