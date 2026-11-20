사진=아야네 SNS

사진=아야네 SNS

사진=아야네 SNS

가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 두 차례 유산 끝에 얻은 둘째 딸의 출산을 앞두고 근황을 전했다.20일 아야네는 자신의 SNS에 "저 있잖아요. 3일 뒤에 애 낳기로 했어요"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 산부인과 입원 안내문이 담겼다. 입원 시 준비물과 코로나19 검사, 보호자 및 방문객 관련 안내 등이 적혀 있다. 아야네는 오는 23일 둘째 딸의 유도분만을 앞두고 있다고 밝혔다.이날 아야네는 남편 이지훈과 출산 전 마지막 데이트를 즐긴 모습도 공개했다. 그는 "출산 전 마지막 데이트가 될 겨울왕국 뮤지컬"이라며 공연을 관람한 후기를 전했다.아야네는 "복복이는 보는 내내 이리저리 쿵쿵 움직이면서 관람 잘했다"며 뱃속 둘째 딸의 태동을 언급했다. 공연을 마친 뒤에는 먹고 싶었던 팬케이크를 먹으며 남편과 시간을 보냈다고 덧붙였다.출산을 앞둔 심경도 솔직하게 털어놨다. 아야네는 "둘째 낳으면 더 행복한 생활이 기다리고 있겠죠"라며 네 식구가 될 일상에 대한 기대감을 드러냈다.그러면서 "정확히 D-3일 남았다. 첫째 때처럼 완벽히 준비 못 한 채 가는 것 같지만 어떻게 되겠지 뭐"라며 첫 출산 때와는 다른 마음가짐을 전했다.앞서 아야네는 임신 39주 차 일상을 공개하며 만삭에도 체중이 53kg이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 출산을 앞두고 가을 나들이를 즐기는 등 일상을 공유해 왔다.아야네의 둘째 출산이 더욱 주목받는 이유는 임신 과정에서 겪었던 어려움 때문이다. 그는 2024년 시험관 시술을 통해 첫째 딸 루희를 출산했다. 이후 두 차례 유산의 아픔을 겪었으며, 네 차례 배아 이식 끝에 둘째 임신에 성공했다고 밝혔다.둘째 역시 딸로, 태명은 '복복이'다. 아야네는 출산을 사흘 앞두고 남편과 데이트를 즐기는 모습부터 병원 입원 준비 과정까지 공개하며 둘째를 기다리는 설렘을 전했다.한편 아야네는 2021년 14세 연상의 이지훈과 결혼했다. 두 사람은 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에 출연해 결혼 생활과 대가족의 일상을 공개했다. 2024년 7월 첫째 딸 루희를 품에 안았으며, 오는 23일 둘째 딸 출산을 앞두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr