그룹 아이브 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 아이브가 '2026 마마 어워즈'에서 여자 그룹상을 수상했다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 아이브는 '베스트 여자 그룹'(BEST FEMALE GROUP) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 아일릿, 에스파, 베이비몬스터, 블랙핑크, 하츠투하츠, 르세라핌, 엔믹스 등과 함께 후보에 오른 가운데 트로피의 주인공이 됐다.안유진은 "이렇게 감사한 상을 주셔서 감사하다"며 "항상 고생하시는 스타쉽엔터테인먼트 식구들과 다이브(팬덤명)에게 감사드린다"고 소감을 밝혔다.장원영은 월드투어를 언급하며 "월드투어를 통해 전 세계에 있는 다이브 여러분을 만날 수 있었다"며 "앞으로도 세계 곳곳에 있는 다이브를 만나러 갈 수 있도록 더 열심히 노력하겠다"고 영어로 말했다.가을은 "좋은 영향력을 전하고 좋은 음악을 만들 수 있어 감사하다"며 "앞으로도 많은 분께 긍정적인 영향을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.리즈는 "내일 무대가 준비돼 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 덧붙이며 다음 날 펼쳐질 아이브의 공연에 대한 기대를 당부했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr