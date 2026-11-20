그룹 엔시티 위시 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔시티 위시가 '2026 마마 어워즈'에서 두 번째 트로피를 거머쥐며 2관왕에 올랐다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 엔시티 위시는 '베스트 브레이크스루 아티스트'(BEST BREAKTHROUGH ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 '쿠텐 페이보릿 메가 아티스트'(Qoo10 FAVORITE MEGA ARTIST) 상을 받은 데 이어 두 번째 트로피를 품에 안았다.'베스트 브레이크스루 아티스트'는 데뷔 이후 두드러진 성장세와 성과를 보여준 아티스트에게 주어지는 상이다.시온은 "사실 저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐는데 받을 수 있어서 행복하다"며 예상치 못한 수상에 기쁜 마음을 드러냈다.이어 객석을 향해 "시즈니(팬덤명) 좀 왔나요?"라고 물은 뒤 "우리 시즈니 너무 감사드린다. 오늘 상을 두 개나 받게 될 줄 몰랐는데 시즈니 덕분에 상도 받고 행복한 하루가 될 것 같다"고 말했다.끝으로 시온은 "시즈니 감사드린다. 앞으로 좋은 모습만 보여드리는 엔시티 위시가 되겠다"고 다짐했다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr