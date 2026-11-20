그룹 엔시티 위시가 '2026 마마 어워즈'에서 두 번째 트로피를 거머쥐며 2관왕에 올랐다.
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 엔시티 위시는 '베스트 브레이크스루 아티스트'(BEST BREAKTHROUGH ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 '쿠텐 페이보릿 메가 아티스트'(Qoo10 FAVORITE MEGA ARTIST) 상을 받은 데 이어 두 번째 트로피를 품에 안았다.
'베스트 브레이크스루 아티스트'는 데뷔 이후 두드러진 성장세와 성과를 보여준 아티스트에게 주어지는 상이다.
시온은 "사실 저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐는데 받을 수 있어서 행복하다"며 예상치 못한 수상에 기쁜 마음을 드러냈다.
이어 객석을 향해 "시즈니(팬덤명) 좀 왔나요?"라고 물은 뒤 "우리 시즈니 너무 감사드린다. 오늘 상을 두 개나 받게 될 줄 몰랐는데 시즈니 덕분에 상도 받고 행복한 하루가 될 것 같다"고 말했다.
끝으로 시온은 "시즈니 감사드린다. 앞으로 좋은 모습만 보여드리는 엔시티 위시가 되겠다"고 다짐했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.
이날 엔시티 위시는 '베스트 브레이크스루 아티스트'(BEST BREAKTHROUGH ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 '쿠텐 페이보릿 메가 아티스트'(Qoo10 FAVORITE MEGA ARTIST) 상을 받은 데 이어 두 번째 트로피를 품에 안았다.
'베스트 브레이크스루 아티스트'는 데뷔 이후 두드러진 성장세와 성과를 보여준 아티스트에게 주어지는 상이다.
시온은 "사실 저희가 이 상을 받게 될 줄 몰랐는데 받을 수 있어서 행복하다"며 예상치 못한 수상에 기쁜 마음을 드러냈다.
이어 객석을 향해 "시즈니(팬덤명) 좀 왔나요?"라고 물은 뒤 "우리 시즈니 너무 감사드린다. 오늘 상을 두 개나 받게 될 줄 몰랐는데 시즈니 덕분에 상도 받고 행복한 하루가 될 것 같다"고 말했다.
끝으로 시온은 "시즈니 감사드린다. 앞으로 좋은 모습만 보여드리는 엔시티 위시가 되겠다"고 다짐했다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
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