사진=유튜브 '김가연 임요환의 게임부부'

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배우 김가연이 비공개 결혼식에서 라이브 방송을 진행한 홍석천 때문에 분노했던 일화를 공개했다.20일 유튜브 채널 '김가연 임요환의 게임부부'에는 '10년만의 폭로! 결혼식에서 김가연이 홍석천 멱살 잡을 뻔한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김가연과 임요환 부부는 절친한 방송인 홍석천을 집으로 초대해 식사를 대접했다. 세 사람은 과거 결혼식에서 벌어진 돌발 상황을 떠올리며 이야기를 나눴다.김가연은 "내 결혼식은 재미있었으면 좋겠다는 주의였다. 상상하지 못한 일들이 일어나서 색다른 재미가 됐다"고 회상했다. 그러나 홍석천을 가리키며 "분명히 비공개 결혼식을 했잖아. 근데 이 아저씨가 자기 인스타로 생라이브를 한 거지"라고 폭로했다.홍석천은 "갔는데 비공개래. 그래서 비공개라는 게 식장 밖에 사람들한테 공개하는 게 아니구나 싶었다"며 당시 자신이 이해했던 비공개 결혼식의 의미를 설명했다.그는 "여기 있는 사람들은 다 공개해도 되는 거야. 이미 공개했잖아"라고 생각했다며 "라방을 틀고 들어오는 모습을 예쁘게 찍어주려고 나름대로 각도도 길게 잡아줬다"고 해명했다.이를 듣던 임요환은 "비공개 기준이 달랐던 거네"라며 상황을 정리했다. 하지만 김가연은 "결혼식 도중에 멱살을 잡을 뻔했잖아. '생방하는 사람 누구냐!' 그랬다"며 당시의 당혹감을 드러냈다.김가연은 "내 결혼식에 있는 이런 것들을 남들한테 보여주지 않는 거지"라며 비공개로 진행한 이유를 강조했다.홍석천은 "난 참 방송 욕심이 있어서 라방을 켰다. 나도 모르게"라며 너스레를 떨었다. 그러면서 "그럼 뭐 하러 초대하냐. 우리끼리도 사진을 찍잖아"라고 억울해했다.이에 김가연은 "그걸 왜 생방으로 하냐, 이 웬수야!"라고 받아쳤고, 홍석천은 "신랑 신부가 다 예쁜데 자랑해야 될 거 아니야"라고 맞서며 티격태격했다.결혼식 당시 홍석천은 부케를 받을 정도로 부부와 가까운 사이였다. 김가연은 하객이 몰릴 것을 우려해 지정좌석제까지 운영했다고 밝혔다.그는 "재석이가 사회를 본다고 하니까 다들 오겠다고 난리였다"며 "그래서 테이블에 이름을 다 적어 지정좌석제로 했다"고 설명했다. 유재석이 사회를 맡은 결혼식인 만큼 참석을 원하는 사람이 많아 하객 관리에도 신경을 썼다는 것.한편 김가연과 전 프로게이머 임요환은 2011년 혼인신고를 마친 뒤 2016년 결혼식을 올렸다. 두 사람은 슬하에 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr