이미지 크게보기 '라이어' 서현진이 친언니 김지현과 전남친 오동민의 불륜을 알고 오열했다. / 사진 = MBC '라이어'

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'라이어' 서현진이 친언니 김지현과 전남친 오동민의 불륜을 알고 오열했다.20일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서 석구(임성재 분)는 아내 화영(옥자연 분)의 몸에서 GHB가 검출된 사실을 알고 민준호(유연석 분)를 찾아갔다.석구는 "제가 잘 죽이면 포상도 받는 군인이라. 얼마 전부터 첫 사살 앞두고 흥분됐을 때처럼 가슴이 벌렁벌렁 뛴다"고 받아쳤다.이어 "적을 공격할 때는 빠르게 공격적으로 기습적으로 합니다. 저한테 기회가 온다면 단 1초도 망설이지 않을 겁니다"라며 등골을 서늘하게 했다.한편 강지선(서현진 분)은 친언니 강지은(김지현 분)의 집 앞에서 전남친 박중현(오동민 분)이 언니를 붙잡고 있는 모습을 목격했다.강지선이 "중현이 차에 있었다"며 우산을 꺼내자 강지은은 "비 와 가지고 내가 우산 빌려줬다"고 둘러댔다.강지선은 "그날 비 안 왔다. 중현이는 다르게 얘기하던데 언니 왜 거짓말 해?"라며 매섭게 추궁했다.결국 진실을 알아챈 강지선은 "언니, 박중현하고…"라며 말을 잇지 못했다.강지선은 "언니는 내가 세상에서 유일하게 믿는 사람이었다. 언니가 어떻게 날 속일 수 있냐"며 배신감에 무너져내렸다. 또 오동민은 강지선에게 "네가 조금 과민 반응하는 거다"라며 몰아갔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr