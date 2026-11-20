사진=마운틴무브먼트스토리, 텐아시아DB

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사진=유튜브 '원마이크'

그룹 젝스키스 출신 고지용이 전처 허양임과의 면접교섭 소송을 마무리하고 아들 승재 군을 만나게 됐다.20일 고지용의 소속사 마운틴무브먼트스토리 측은 공식 SNS를 통해 소송 종료 소식을 전하며 법원을 나서는 고지용의 사진을 공개했다.소속사는 "너무 기쁜 소식을 전하게 돼 영광"이라며 "고지용 님이 오늘로 소송이 끝나고 법원을 나서는 사진으로 여러분에게 인사를 대신한다"고 밝혔다.이날 공개된 사진에는 코트와 베이지색 바지를 입고 법원을 나서는 고지용의 뒷모습이 담겼다. 소속사는 "아들을 만나게 된 고지용 님이 만감이 교차해서 정면샷은 안 찍었다"며 "같이 기뻐해 주시고 가족 모두에게 앞으로 평안함과 기쁨만 넘치길 바라주시면 감사하겠다"고 전했다. 다만 구체적인 면접교섭 일정과 법원의 결정 내용은 공개하지 않았다.앞서 고지용은 지난 9월 전처인 가정의학과 전문의 허양임을 상대로 면접교섭 방해금지 및 아들 사진·영상 게시금지 가처분을 신청했다. 당시 고지용 측은 이혼 후 약 2년 동안 아들을 만난 횟수가 6차례에 불과하다며 면접교섭에 어려움을 겪고 있다고 주장했다.이에 허양임 측은 "이혼 당시 정기적인 면접교섭에 관한 별도의 정함은 없었다"고 반박했다. 또 고지용 측이 면접교섭 권한을 부당하게 제한하고 있다고 주장해 자신이 먼저 법원에 면접교섭 심판을 청구했다며 향후 법원의 결정에 따라 성실히 이행하겠다는 입장을 밝혔다.고지용은 소송 종료를 나흘 앞둔 지난 16일 유튜브 채널 '원마이크'에 출연해 직접 심경을 털어놓기도 했다.그는 "합의 이혼을 할 때 그때그때 시간이 될 때 아이를 본다는 조건으로 했는데, 그게 너무 애매했다"며 "그러다 보니까 아이를 더 못 보게 됐다"고 설명했다.고지용은 "명확하게 한 달에 몇 회든지 정했으면 좋겠다고 재판부에 판결을 구한 것"이라며 소송을 진행한 이유가 양육비 문제가 아닌 아들과의 면접교섭 때문이라고 강조했다. 앞선 인터뷰에서도 "일단 아이를 더 자주 보고 싶은 게 우선"이라며 "좀 더 자유롭게 만나고 싶은 거고 다른 건 없다"고 밝힌 바 있다.한편 고지용은 2013년 허양임과 결혼해 이듬해 아들 승재 군을 얻었다. 부자는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 사랑받았으나, 고지용과 허양임은 2024년 4월 협의 이혼했다. 이혼 사실은 지난 7월 뒤늦게 알려졌으며, 아들의 친권과 양육권은 허양임이 맡고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr