이미지 크게보기 방송인 이지혜가 서지영과 화해한 가운데 샵 재결합 질문에 속내를 밝혔다. / 사진 = 유튜브 채널 '새롭게 하소서'

이미지 크게보기 / 사진 = 유튜브 채널 '새롭게 하소서'

이미지 크게보기 핑클, 사진= 젬스톤이앤엠 / 쥬얼리, 유튜브 채널 '개과천선 서인영'

방송인 이지혜가 서지영과 화해한 가운데 샵 재결합 질문에 속내를 밝혔다.20일 '새롭게하소서' 채널에는 "이지혜 본인이 직접 밝히는 비키니 입고 기자회견한 썰"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 주영훈은 '뮤직뱅크' 리허설 당시 서지영을 두고 "울기 일보 직전으로 울그락불그락하면서 자기 부분을 안 부르는 거다"라고 말했다. 이지혜는 "맞다. 그때는 어릴 때라 감정 컨트롤이 안 되니까"라며 불화를 인정했다.그러자 주영훈은 "요즘에 쥬얼리도 서인영 씨 덕분에 다시 모여서 활동도 하고 그러잖나"라며 "그건 안 되나?"라고 샵의 재결합을 물었다.이지혜는 "사실 섭외가 많이 온다"면서도 속사정을 언급했다. 그는 "저는 정말 연예인 가수가 되고 싶었던 케이스고 지영이는 그냥 동네에서 예쁘고 해보자 해서 그냥 연예인이 된 케이스다"라고 설명했다.이어 "자기는 끼도 없고 너무 항상 불편하고 힘들었는데 '언니, 나는 자신이 없어' 늘 그랬던 친구다"라고 전했다.그러면서 "남들이 볼 때 이해할 수 없을 거다"라며 "그 친구 (서지영) 한테는 엄청난 부담과 스트레스일 수 있다"고 서지영을 감쌌다.또 "제 입장에서는 너무 아쉽다"면서도 "때가 되면 우리가 할 수 있겠구나라는 생각이 들어서 전혀 부담 없다"며 웃었다.샵은 '텔미 텔미', '스위티', '내 입술... 따뜻한 커피처럼' 등으로 사랑받은 4인조 혼성그룹이다. 1998년 데뷔했지만 2002년 멤버 간 불화로 해체했다.한편 핑클은 지난 18일 공식 SNS를 열고 21년 만의 완전체 활동을 예고했다. 쥬얼리 역시 서인영의 유튜브 채널을 통해 조민아까지 모인 완전체 무대를 선보여 많은 관심을 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr