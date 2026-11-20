방송인 이지혜가 서지영과 화해한 가운데 샵 재결합 질문에 속내를 밝혔다.
20일 '새롭게하소서' 채널에는 "이지혜 본인이 직접 밝히는 비키니 입고 기자회견한 썰"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 주영훈은 '뮤직뱅크' 리허설 당시 서지영을 두고 "울기 일보 직전으로 울그락불그락하면서 자기 부분을 안 부르는 거다"라고 말했다. 이지혜는 "맞다. 그때는 어릴 때라 감정 컨트롤이 안 되니까"라며 불화를 인정했다.
그러자 주영훈은 "요즘에 쥬얼리도 서인영 씨 덕분에 다시 모여서 활동도 하고 그러잖나"라며 "그건 안 되나?"라고 샵의 재결합을 물었다. 이지혜는 "사실 섭외가 많이 온다"면서도 속사정을 언급했다. 그는 "저는 정말 연예인 가수가 되고 싶었던 케이스고 지영이는 그냥 동네에서 예쁘고 해보자 해서 그냥 연예인이 된 케이스다"라고 설명했다.
이어 "자기는 끼도 없고 너무 항상 불편하고 힘들었는데 '언니, 나는 자신이 없어' 늘 그랬던 친구다"라고 전했다.
그러면서 "남들이 볼 때 이해할 수 없을 거다"라며 "그 친구 (서지영) 한테는 엄청난 부담과 스트레스일 수 있다"고 서지영을 감쌌다. 또 "제 입장에서는 너무 아쉽다"면서도 "때가 되면 우리가 할 수 있겠구나라는 생각이 들어서 전혀 부담 없다"며 웃었다.
샵은 '텔미 텔미', '스위티', '내 입술... 따뜻한 커피처럼' 등으로 사랑받은 4인조 혼성그룹이다. 1998년 데뷔했지만 2002년 멤버 간 불화로 해체했다.
한편 핑클은 지난 18일 공식 SNS를 열고 21년 만의 완전체 활동을 예고했다. 쥬얼리 역시 서인영의 유튜브 채널을 통해 조민아까지 모인 완전체 무대를 선보여 많은 관심을 받았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
20일 '새롭게하소서' 채널에는 "이지혜 본인이 직접 밝히는 비키니 입고 기자회견한 썰"이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 주영훈은 '뮤직뱅크' 리허설 당시 서지영을 두고 "울기 일보 직전으로 울그락불그락하면서 자기 부분을 안 부르는 거다"라고 말했다. 이지혜는 "맞다. 그때는 어릴 때라 감정 컨트롤이 안 되니까"라며 불화를 인정했다.
그러자 주영훈은 "요즘에 쥬얼리도 서인영 씨 덕분에 다시 모여서 활동도 하고 그러잖나"라며 "그건 안 되나?"라고 샵의 재결합을 물었다. 이지혜는 "사실 섭외가 많이 온다"면서도 속사정을 언급했다. 그는 "저는 정말 연예인 가수가 되고 싶었던 케이스고 지영이는 그냥 동네에서 예쁘고 해보자 해서 그냥 연예인이 된 케이스다"라고 설명했다.
이어 "자기는 끼도 없고 너무 항상 불편하고 힘들었는데 '언니, 나는 자신이 없어' 늘 그랬던 친구다"라고 전했다.
그러면서 "남들이 볼 때 이해할 수 없을 거다"라며 "그 친구 (서지영) 한테는 엄청난 부담과 스트레스일 수 있다"고 서지영을 감쌌다. 또 "제 입장에서는 너무 아쉽다"면서도 "때가 되면 우리가 할 수 있겠구나라는 생각이 들어서 전혀 부담 없다"며 웃었다.
샵은 '텔미 텔미', '스위티', '내 입술... 따뜻한 커피처럼' 등으로 사랑받은 4인조 혼성그룹이다. 1998년 데뷔했지만 2002년 멤버 간 불화로 해체했다.
한편 핑클은 지난 18일 공식 SNS를 열고 21년 만의 완전체 활동을 예고했다. 쥬얼리 역시 서인영의 유튜브 채널을 통해 조민아까지 모인 완전체 무대를 선보여 많은 관심을 받았다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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