이미지 크게보기 '솔로지옥5' 김민지가 2년 반 교제한 유명인 전 남자친구를 언급했다. / 사진 = 유튜브 채널 '김민지 KIMMINGEE'

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'솔로지옥5' 김민지가 2년 반 교제한 유명인 전 남자친구를 언급했다.19일 '김민지 KIMMINGEE' 채널에는 "날 유명하게 만들어준 잊지 못할 첫사랑 썰"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김민지는 메이크업 도중 "그분 만났을 때 시기가 육상 여신 김민지로 뜨기 전"이라며 "저는 이분의 팬이었다"고 회상했다.또 "어느 날 너무 그 영상이 재밌어 가지고 제가 한번 DM을 보냈다. '오빠 너무 사랑해요' 하고 보냈다"라며 "제가 너무 긴장하고 유명한 사람이니까 부담이 될 거 같아서 진짜 한 시간에 하나씩 고민하면서 보냈다"고 털어놨다.그러면서 "저는 진짜 그분에게 연애 감정이 없었다"며 "대화하다 보니까 너무 좋은 사람인 게 느껴지고 그래서 마음이 좀 갔다"고 떠올렸다.김민지는 "육상 선수들은 왜 세리머니를 안 해?"라는 남자친구의 물음이 계기였다고 말했다. 이어 "이번엔 그러면 1등 못 해도 세리머니 하자. 나중에 늙어서 보자"라며 "세리머니 하고 그날 뜬 거다"라고 이야기했다.전 남친이 자신을 뜨게 해준 사람이라며 그는 "어쩌면 그분 덕에 제가 갑자기 엄청 뜬 거다"라며 "바이럴 돼서 사실 이 자리에 있게 만들어 준 사람이다"라고 치켜세웠다.김민지는 "원래는 연하를 좀 많이 만났었는데 그 사람 이후로 오빠가 좋다라고 생각이 들었다"고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr