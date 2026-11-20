그룹 제로베이스원 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 제로베이스원이 '2026 마마 어워즈'에서 트로피를 품에 안으며 내년 새 앨범 발매를 예고했다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 제로베이스원은 '월드와이드 케이코너스 초이스'(WORLDWIDE KCONERS' CHOICE) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 해당 상은 한 해 동안 KCON에서 가장 인상적인 무대를 선보인 아티스트에게 수여된다. KCON 현장 투표 70%, 온라인 투표 15%, 영상 조회수 15%를 합산해 수상자가 결정됐다.트로피를 받은 성한빈은 "뜻깊은 상을 주신 관계자 여러분께 감사드린다. 이 상을 받을 수 있었던 건 제로즈(팬덤명) 덕분"이라며 "팬들의 사랑에 보답하는 멋진 아티스트가 되겠다"고 소감을 밝혔다.이어 박건욱은 "상 주신 모든 분께 감사드린다. 오랜만에 마마에 왔는데 상은 언제 받아도 무겁고 기분이 좋다"고 말했다.특히 그는 향후 활동 계획을 언급해 눈길을 끌었다. 박건욱은 "5월 앨범 이후로 앨범을 내지 않고 있는데, 내년에 많은 활동과 앨범을 준비하고 있으니 기대해 달라"고 전했다.김지웅 역시 "이 상은 물론 제로즈 여러분 덕분"이라며 팬들에게 고마움을 표했다.한편, 제로베이스원은 지난해 '2025 마마 어워즈'에서도 '팬스 초이스' 부문을 수상한 바 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr