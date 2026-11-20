그룹 리센느 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 리센느가 '2026 마마 어워즈'에서 '베스트 오브 넥스트' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 리센느는 '베스트 오브 넥스트'(BEST OF NEXT) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 해당 상은 K팝 시장에서 성장 가능성과 영향력을 보여준 신예 아티스트에게 수여되는 특별상이다.트로피를 받은 원이는 "꿈만 꾸던 무대에 서게 돼 너무 행복한데 상까지 주셔서 감사하다"며 "2년 전 헬스장에서 마마 무대를 보면서 나도 저 무대에 서고 싶다고 생각했다. 리마인(팬덤명) 덕분에 이렇게 오게 돼 정말 감사하다"고 소감을 밝혔다.이어 "상을 받은 만큼 앞으로 더 열심히 하겠다"고 다짐했다.미나미는 "항상 응원해 주시는 리마인 여러분께 정말 감사한 마음으로 가득 차 있다"며 "항상 같은 말씀을 드리는 것 같아 오늘은 조금 다르게 이야기하고 싶어서 열심히 준비했다"고 말했다.이어 "도쿄에는 여러 번 갔지만 오늘 오사카에서 여러분을 만나게 돼 정말 기다려졌다. 이렇게 무대에 설 수 있었던 건 항상 마음으로 응원해 주시는 여러분 덕분이라고 생각한다"며 "앞으로도 초심을 잃지 않는 리센느가 되겠다"고 덧붙였다.끝으로 원이는 "저희 무대를 보면서 꿈은 이루어진다는 것을 느끼셨으면 좋겠다. 여러분도 꿈을 꾸시길 바란다"고 전했다.한편, 리센느는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr