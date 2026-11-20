사진=야노시호 유튜브

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일본 톱모델 야노시호가 남편 추성훈과의 첫 만남과 결혼식 당시 영상을 공개했다.20일 유튜브 채널 '야노시호'에는 '추상을 소개해 준 25년 지기 친구와 후쿠오카 당일치기 여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 야노시호는 남편 추성훈을 소개해 준 25년 지기 절친과 일본 후쿠오카로 여행을 떠났다. 야노시호는 친구를 "저의 운명을 바꿔준 사람"이라고 소개하며 각별한 애정을 드러냈다. 친구가 없었다면 추성훈과의 사랑도 시작되지 못했을 것이라며 고마움을 전했다.두 사람은 여행 중 추성훈과 야노시호가 처음 만났던 당시를 회상했다. 친구는 추성훈과 공통 지인을 통해 알게 됐다고 밝혔다. 격투기 선수였던 추성훈이 처음에는 무섭게 느껴졌지만, 야노시호를 위해 용기를 내 소개를 주선했다고 털어놨다.친구는 추성훈에게 "사실 내 친한 친구 중에 멋지다고 했다"며 야노시호의 관심을 전했다고 설명했다. 이후 야노시호에게 전화 통화를 제안했고, 두 사람은 연락을 주고받으며 만남을 약속했다. 야노시호는 당시 "차나 한잔 마시자"고 먼저 제안했다고 밝혔다.세 사람은 함께 식사하는 자리를 가졌다. 친구는 "셋이 밥을 먹고 분위기를 보다가 나는 인사하고 빠졌다"며 두 사람만의 시간을 만들어줬다고 말했다. 이후 야노시호와 추성훈은 연락처를 교환했고, 친구는 "한동안 연락이 없더니 둘이 사귀고 있더라"며 연애 사실을 뒤늦게 알았다고 전했다.특히 야노시호는 2009년 결혼식에서 상영했던 15분 분량의 재연 드라마를 공개해 눈길을 끌었다. 실제 첫 만남 장소에서 촬영한 영상에는 추성훈과 야노시호, 두 사람을 소개한 친구가 직접 출연했다.영상 속 친구는 추성훈에게 "시호가 추성훈을 마음에 들어 한다"며 두 사람을 이어주기 위해 적극적으로 나섰다. 야노시호는 추성훈을 바라보며 속마음으로 "엄청 귀여워"라고 생각했고, 추성훈 역시 "내가 TV에서 본 거랑 조금 다른가"라며 첫인상에 대한 생각을 드러냈다.친구가 자리를 비우자 추성훈은 야노시호에게 "어떤 남자 스타일을 좋아하냐"고 물었다. 야노시호는 "남자다우면서도 소년 같은 남자가 좋다. 추성훈 씨가 내 이상형이다"라고 거침없이 고백했다.야노시호의 적극적인 표현에 추성훈은 속마음으로 "아자!"라고 외치며 기뻐하는 모습을 재연해 웃음을 자아냈다. 추성훈 역시 야노시호가 자신의 스타일이라고 화답하며 호감을 드러냈다.결혼식 영상을 다시 본 야노시호와 친구는 "모두 귀여웠다"며 당시를 추억했다. 야노시호는 "추상과의 첫 만남에 대한 추억 이야기도 해서 좋았다"며 오랜 친구와 함께한 여행에 만족감을 나타냈다.야노시호는 2009년 추성훈과 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있으며, KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 대중의 사랑을 받았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr