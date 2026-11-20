그룹 롱샷 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 롱샷이 데뷔 후 처음 참석한 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 롱샷은 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 멤버들은 첫 '마마' 참석에서 트로피를 거머쥔 기쁨을 나누며 팬들에게 감사한 마음을 전했다.오율은 "올해 30곡 넘게 발매했는데 팬분들이 들어주셨기 때문에 가능했다고 생각한다"며 "샷티(팬덤명) 사랑한다. 내년에도 열심히 해서 더 많은 분이 공감할 수 있는 음악을 만들겠다"고 소감을 밝혔다.이어 률은 "이렇게 훌륭한 상을 받게 돼 정말 기쁘다. 이번이 첫 마마인데 항상 응원해 주시는 샷티 여러분께 감사드린다"고 말했다.또한 "대표님과 모어비전 관계자분들께도 감사드린다. 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 덧붙였다.한편, 롱샷은 이날 '2026 마마 어워즈'에서 모디세이, 튜이드와 함께 신예 그룹 합동 무대를 선보였다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr