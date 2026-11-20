그룹 엔하이픈 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 엔하이픈이 '2026 마마 어워즈'에서 2관왕에 올랐다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 엔하이픈은 팬 투표로 수상자가 결정되는 '페이보릿 엠카운트다운 스테이지 위드 엠넷플러스'(FAVORITE MCD STAGE WITH MNET PLUS) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안은 데 이어 두 번째 상을 받으며 2관왕을 달성했다.트로피를 받은 제이는 "먼저 여러분의 사랑과 성원에 감사드린다. 마마에서 이런 상을 받을 때마다 정말 기분이 좋고, 팬덤 엔진을 대표할 수 있어 영광스럽게 생각한다"고 소감을 밝혔다.이어 "엔진(팬덤명)이 저희가 엔하이픈으로서 무대에 설 수 있게 하는 가장 큰 힘이라는 것을 항상 알려드리고 싶다"며 팬들을 향한 애정을 드러냈다.니키는 "항상 이렇게 특별한 상을 주셔서 감사하다"며 "12월 도쿄돔에서 일본 투어를 진행하는데 그때 다시 만나 뵙기를 바란다"고 말했다.끝으로 선우는 "이렇게 특별한 상을 주셔서 감사드린다. 오늘 무대도 많이 기대해 달라"고 당부했다.한편, 엔하이픈은 이날 영화 '듄: 파트3'와 협업한 특별 무대를 선보일 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr