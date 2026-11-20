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사진=조정석 유튜브

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사진=조정석 유튜브

사진=최민호 유튜브

그룹 샤이니 민호가 배우 조정석과의 배드민턴 대결에서 패해 자신의 유튜브 채널명을 바꾸는 굴욕을 당했다.20일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석 vs 최민호, 초면에 채널 걸고 배드민턴 친 운친자들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 게스트로 출연한 민호와 배드민턴 레슨을 받은 뒤 2대 2 경기를 펼쳤다. 두 사람은 처음 만난 사이였지만 운동을 통해 빠르게 가까워졌다.민호는 출연 계기에 대해 "유튜브를 한 지 1년 반이 넘었는데 게스트 플레이하기가 너무 어렵다"며 다른 채널에서는 어떻게 촬영하는지 궁금했다고 밝혔다.조정석이 "작가님이 대본을 써주시는데 안 보고 내가 막 한다"고 말하자 민호는 "저희 채널에는 작가님도 안 계신다. 제 멋대로 한다. 그래서 PD님이 힘들어하신다"고 털어놔 웃음을 안겼다.본격적인 경기를 앞두고 조정석은 "채널 걸기를 하자"며 내기를 제안했다. 민호는 "그럼 채널 일주일간 이름 바꾸기 어떠냐. 저 채널 최민호고 형은 채널 조정석이니까 이 세 글자만 바꾸면 되잖아요"라고 받아쳤다.내기 규칙까지 적극적으로 정한 민호는 "밑에 '내기로 져서 일주일 동안 채널 이름 바꿉니다'라고 쓰면 되지 않나"라며 자신감을 보였다.두 사람은 10점제로 승부를 겨뤘다. 코치진과 팀을 이뤄 치열한 접전을 벌였지만 승자는 조정석이었다. 평소 뛰어난 운동 실력으로 유명한 민호가 두 차례 대결에서 모두 패한 것.민호는 "나의 실수로 진 거기 때문에 할 말이 없다"며 패배를 인정했다. 조정석이 "생각해 보니까 일주일은 너무 센 것 같다"고 걱정하자 "내기는 내기라고 생각한다. 이거는 지켜줘야 한다"며 약속을 지키겠다는 뜻을 밝혔다.민호는 "채널명을 바꿔서 마음이 아픈 것보다는 자존심이 아프다"고 솔직하게 고백했다. 그는 "형님과 친해지고 앞으로 자주 볼 생각에 나와서 좋은 추억을 쌓으려고 했는데 큰 상처만 남고 가는 것 같다"고 농담했다.조정석은 민호의 구독자들을 향해 "채널 최민호는 당분간 채널 조정석으로 변경될 거니까 너무 상심하거나 놀라지 않으셨으면 좋겠다"며 양해를 구했다.실제로 약 17만 구독자를 보유한 민호의 유튜브 채널은 '채널조정석'으로 이름이 변경됐으며, 프로필 사진도 조정석의 셀카로 교체됐다. 변경된 채널명과 사진은 오는 25일까지 5일간 유지될 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr