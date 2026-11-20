그룹 샤이니 민호가 배우 조정석과의 배드민턴 대결에서 패해 자신의 유튜브 채널명을 바꾸는 굴욕을 당했다.
20일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석 vs 최민호, 초면에 채널 걸고 배드민턴 친 운친자들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 게스트로 출연한 민호와 배드민턴 레슨을 받은 뒤 2대 2 경기를 펼쳤다. 두 사람은 처음 만난 사이였지만 운동을 통해 빠르게 가까워졌다.
민호는 출연 계기에 대해 "유튜브를 한 지 1년 반이 넘었는데 게스트 플레이하기가 너무 어렵다"며 다른 채널에서는 어떻게 촬영하는지 궁금했다고 밝혔다. 조정석이 "작가님이 대본을 써주시는데 안 보고 내가 막 한다"고 말하자 민호는 "저희 채널에는 작가님도 안 계신다. 제 멋대로 한다. 그래서 PD님이 힘들어하신다"고 털어놔 웃음을 안겼다.
본격적인 경기를 앞두고 조정석은 "채널 걸기를 하자"며 내기를 제안했다. 민호는 "그럼 채널 일주일간 이름 바꾸기 어떠냐. 저 채널 최민호고 형은 채널 조정석이니까 이 세 글자만 바꾸면 되잖아요"라고 받아쳤다.
내기 규칙까지 적극적으로 정한 민호는 "밑에 '내기로 져서 일주일 동안 채널 이름 바꿉니다'라고 쓰면 되지 않나"라며 자신감을 보였다.
두 사람은 10점제로 승부를 겨뤘다. 코치진과 팀을 이뤄 치열한 접전을 벌였지만 승자는 조정석이었다. 평소 뛰어난 운동 실력으로 유명한 민호가 두 차례 대결에서 모두 패한 것. 민호는 "나의 실수로 진 거기 때문에 할 말이 없다"며 패배를 인정했다. 조정석이 "생각해 보니까 일주일은 너무 센 것 같다"고 걱정하자 "내기는 내기라고 생각한다. 이거는 지켜줘야 한다"며 약속을 지키겠다는 뜻을 밝혔다.
민호는 "채널명을 바꿔서 마음이 아픈 것보다는 자존심이 아프다"고 솔직하게 고백했다. 그는 "형님과 친해지고 앞으로 자주 볼 생각에 나와서 좋은 추억을 쌓으려고 했는데 큰 상처만 남고 가는 것 같다"고 농담했다.
조정석은 민호의 구독자들을 향해 "채널 최민호는 당분간 채널 조정석으로 변경될 거니까 너무 상심하거나 놀라지 않으셨으면 좋겠다"며 양해를 구했다.
실제로 약 17만 구독자를 보유한 민호의 유튜브 채널은 '채널조정석'으로 이름이 변경됐으며, 프로필 사진도 조정석의 셀카로 교체됐다. 변경된 채널명과 사진은 오는 25일까지 5일간 유지될 예정이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
20일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석 vs 최민호, 초면에 채널 걸고 배드민턴 친 운친자들'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 게스트로 출연한 민호와 배드민턴 레슨을 받은 뒤 2대 2 경기를 펼쳤다. 두 사람은 처음 만난 사이였지만 운동을 통해 빠르게 가까워졌다.
민호는 출연 계기에 대해 "유튜브를 한 지 1년 반이 넘었는데 게스트 플레이하기가 너무 어렵다"며 다른 채널에서는 어떻게 촬영하는지 궁금했다고 밝혔다. 조정석이 "작가님이 대본을 써주시는데 안 보고 내가 막 한다"고 말하자 민호는 "저희 채널에는 작가님도 안 계신다. 제 멋대로 한다. 그래서 PD님이 힘들어하신다"고 털어놔 웃음을 안겼다.
본격적인 경기를 앞두고 조정석은 "채널 걸기를 하자"며 내기를 제안했다. 민호는 "그럼 채널 일주일간 이름 바꾸기 어떠냐. 저 채널 최민호고 형은 채널 조정석이니까 이 세 글자만 바꾸면 되잖아요"라고 받아쳤다.
내기 규칙까지 적극적으로 정한 민호는 "밑에 '내기로 져서 일주일 동안 채널 이름 바꿉니다'라고 쓰면 되지 않나"라며 자신감을 보였다.
두 사람은 10점제로 승부를 겨뤘다. 코치진과 팀을 이뤄 치열한 접전을 벌였지만 승자는 조정석이었다. 평소 뛰어난 운동 실력으로 유명한 민호가 두 차례 대결에서 모두 패한 것. 민호는 "나의 실수로 진 거기 때문에 할 말이 없다"며 패배를 인정했다. 조정석이 "생각해 보니까 일주일은 너무 센 것 같다"고 걱정하자 "내기는 내기라고 생각한다. 이거는 지켜줘야 한다"며 약속을 지키겠다는 뜻을 밝혔다.
민호는 "채널명을 바꿔서 마음이 아픈 것보다는 자존심이 아프다"고 솔직하게 고백했다. 그는 "형님과 친해지고 앞으로 자주 볼 생각에 나와서 좋은 추억을 쌓으려고 했는데 큰 상처만 남고 가는 것 같다"고 농담했다.
조정석은 민호의 구독자들을 향해 "채널 최민호는 당분간 채널 조정석으로 변경될 거니까 너무 상심하거나 놀라지 않으셨으면 좋겠다"며 양해를 구했다.
실제로 약 17만 구독자를 보유한 민호의 유튜브 채널은 '채널조정석'으로 이름이 변경됐으며, 프로필 사진도 조정석의 셀카로 교체됐다. 변경된 채널명과 사진은 오는 25일까지 5일간 유지될 예정이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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