이미지 크게보기 '실화탐사대' 강릉 한 어린이집 CCTV에 담긴 영유아 학대 정황에 부모들이 오열했다. / 사진 = MBC '실화탐사대'

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'실화탐사대' 강릉 한 어린이집 CCTV에 담긴 영유아 학대 정황에 부모들이 오열했다.19일 방송된 MBC '실화탐사대'에서 한 보호자는 "영상 속 교사가 아이 머리를 식판으로 때리는 모습을 봤다"고 증언했다.시율 어머니(가명)는 교사가 "아이 손을 이용해서 스스로 때리게 하는" 장면을 봤다며 "322회라는 아동학대를 당했다"고 호소했다.A 원장은 제작진을 피해 담을 넘었고, 다시 찾아가자 얼굴을 가린 채 "죄송하다는 말씀밖에 드릴 말씀이 없다"며 대화를 거부했다.결국 부모들은 A 원장을 직접 찾아갔다. 학대 피해 61회가 확인된 종건(가명) 아빠는 "저희한테 할 말이 없으시냐"며 말문을 열었다.A 원장은 "제가 교사를 잘못 관리했다"면서도 "전 진짜 몰랐다"고 발뺌했다. 한 부모는 "관리 감독을 왜 안 했냐"고 물었다.그제야 A 원장은 무릎을 꿇고 "정말 죄송하다. 죽을 죄를 지었다. 저를 용서하지 말아 달라"며 고개를 들지 못했다.한 부모는 "그 말도 못하는 애들이 도대체 무슨 잘못을 했길래"라며 "아이가 자고 있는 모습을 보면 진짜 미안함 때문에 눈물만 난다"고 토로해 먹먹함을 안겼다.한편 학대 의혹은 지난 8월 24일 경찰 신고로 불거졌다. 피해 아동은 원생 19명 중 14명, 학대 의심 정황은 500건을 넘었다.영상에는 휴대전화와 텀블러, 기저귀, 빨대 등으로 아이들을 때리고, 휴지로 코를 풀게 한 뒤 그 휴지로 10초가량 입을 막는 모습도 담겼다.가해 교사 5명 중 3명은 구속됐다. 이들은 각각 280여 회, 220여 회, 20여 회 아동을 학대한 혐의를 받는다.원장은 학부모들에게 "신경 쓰지 않아도 된다"며 "둘째가 태어나면 우리 어린이집에 꼭 보내달라"는 말까지 한 것으로 전해졌다.정작 원장은 사건 당시 폐렴을 이유로 영유아반을 거의 찾지 않았다고. 휴원 이후에는 남편 명의의 인근 B 어린이집을 드나든 사실도 드러났다.강릉시는 두 어린이집의 관련 서류를 받아 조사 중이며, 법원 판결이 나오면 시설 폐쇄를 포함한 행정처분도 검토할 방침이다.가해 교사들은 대부분 혐의를 인정했지만, CCTV 보관 기간 탓에 7월 이전 학대 여부는 확인하기 어렵다.첫 재판은 오는 25일 열린다. 수사당국은 학대를 방관하거나 동조한 교사 2명에 대해서도 기소 여부를 검토 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr