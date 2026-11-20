그룹 트레저 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 트레저가 '2026 마마 어워즈'에서 2관왕에 올랐다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 트레저는 '비자 슈퍼 스테이지 아티스트'(VISA SUPER STAGE ARTIST) 부문에서 수상의 영예를 안았다. 앞서 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안은 데 이어 두 번째 상을 받으며 2관왕을 달성했다.트로피를 받은 지훈은 "트레저 메이커(팬덤명)들에게 감사하다. 양현석 총괄 프로듀서에게도 감사드린다"고 소감을 밝혔다.이어 요시는 "트메 여러분, 항상 이렇게 큰 상을 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "앞으로도 계속 위로 올라갈 테니 여러분들 기대해 달라"고 당찬 포부를 전했다.특히 멤버들은 양현석 총괄 프로듀서를 향해 손하트를 만들며 "양현석 사랑합니다"라고 외쳐 눈길을 끌었다. 이어 "YG 감사합니다. 사랑합니다"라며 소속사에도 감사한 마음을 전했다.한편, 트레저는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연에도 출연한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr