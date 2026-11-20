그룹 베이비몬스터 / 사진='2026 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 베이비몬스터가 '2026 마마 어워즈'에서 '팬스 초이스' 트로피를 품에 안았다.20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 '2026 마마 어워즈'(2026 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 베이비몬스터는 100% 팬 투표로 수상자가 결정되는 '팬스 초이스' 부문에서 수상의 영예를 안았다. 멤버들은 자신들에게 트로피를 안겨준 팬들에게 감사한 마음을 전했다.아현은 "몬스티즈(팬덤명)에게 감사드린다. 여러분 덕분에 함께하는 모든 시간이 더욱 값지다"라며 "이렇게 큰 상을 안겨준 몬스티즈와 YG 스태프분들께도 감사드린다. 앞으로도 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.이어 아사는 "이렇게 멋진 상을 받게 돼 정말 기쁘고 영광스럽다. 팬스 초이스라는 이름처럼 항상 응원해 주시는 몬스티즈 덕분이라고 생각한다"고 말했다.또한 아사는 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서에게도 감사의 뜻을 전했다.한편, 베이비몬스터는 이날 '2026 마마 어워즈' 첫날 공연 라인업에도 이름을 올렸다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr