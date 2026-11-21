이미지 크게보기 '라이어' 유연석이 서현진을 강제 입원시키려다 결국 체포됐다. / 사진 = MBC '드라마'

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'라이어' 유연석이 서현진을 강제 입원시키려다 결국 체포됐다.20일 방송된 MBC 금토드라마 '라이어'에서 민준호(유연석 분)는 선배 의사의 힘을 빌려 강지선(서현진 분)이 진료받던 정신건강의학과에 발을 들였다.소견서를 손에 넣은 민준호는 "우울증 수치가 높고, 극단적 행동의 위험이 높다. 불법적이고 폭력적인 행동을 보였다면 격리 조치가 안전하겠죠?"라며 강지선을 옭아맬 덫을 놓았다.의사조차 "격리라면, 강제 입원이요?"라며 놀라움을 감추지 못했다.같은 시각 이화영(옥자연 분)은 끈질긴 추적 끝에 민준호의 아들 민현수(강지용 분)가 마약 운반책이라는 사실을 밝혀냈다.그 순간 민준호가 들이닥쳐 아들의 손을 잡고 나가려 하자 이화영은 "아직 조사 중이다"라며 날카롭게 맞섰다.그는 "소년원 송치까지 가능성 있다"며 "혹시 아들에게 GHB를 운반시킨 배후를 아시나요, 아버님?"이라고 민준호의 숨통을 조였다.대답 대신 이화영에게 바짝 다가선 민준호는 "이제 얼마나 남았죠? 자식에게 눈에 흙이 들어가도 알아서는 안 되는 모습이 있죠. 건강하게 출산하시길 바랍니다"라며 섬뜩하게 경고했다.그러나 악행의 끝은 병원 복도였다. 강지선과 마주친 순간 이화영이 민준호의 손목에 수갑을 채웠고, 소화전 속 몰래카메라에 찍힌 얼굴이 결정적 증거가 됐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr