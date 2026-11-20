트로트 가수 임영웅이 취재진 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

트로트 가수 임영웅이 겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 12일부터 18일까지 '겨울밤 군고구마를 함께 먹으며 도란도란 이야기 나누고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 뽑혔다. 임영웅은 지난 18일 공연 실황 영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2' 개봉으로 관객들과 만나고 있다. 이번 영화에는 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 개최한 데뷔 10주년 기념 콘서트 현장이 담겼다. 당시 공연에서 최초 공개한 스페셜 앨범 'IM HERO 10'(아임 히어로 10)의 전곡 무대는 물론 대규모 드론쇼와 불꽃놀이 등 화려한 연출도 스크린에서 만나볼 수 있다.2위는 송민준이 올랐다. 송민준은 지난 6일 경북 청송군에서 열린 '제20회 청송사과축제' 축하공연 무대에 올라 관객들과 만났다. 앞서 지난달에는 '2026 여수세계섬박람회' 프라임콘서트에 참여하는 등 전국 각지의 공연을 통해 활동을 이어가고 있다. 송민준은 지난해 첫 미니앨범 'Prologue'(프롤로그)를 발매하고 타이틀곡 '그림일기'를 선보였다. TV조선 '미스터트롯2'에서 최종 8위에 오른 그는 특유의 부드러운 음색으로 '수묵화 보이스'라는 별명을 얻었다.3위는 박세욱이 차지했다. 박세욱은 뮤지컬 배우 출신 트로트 가수로, 2020년 MBN '보이스트롯'에서 최종 우승하며 이름을 알렸다. 당시 25년간 뮤지컬 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 뛰어난 가창력과 무대 장악력을 선보였다. 이후 TV조선 '미스터트롯2'에 출연하며 새로운 도전에 나섰다. 2023년에는 디지털 싱글 '저울'을 발매하는 등 트로트 가수로서 활동 영역을 넓혔다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 여자 트로트 가수는?', '추워진 날씨, 같이 커플 장갑 맞추고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr