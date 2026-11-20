사진=텐아시아DB

사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 그룹 애프터스쿨 출신 배우 이주연이 달라진 이상형을 공개했다.20일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 이주연과 레이나가 출연해 전현무, 곽튜브와 함께 충남 보령으로 미식 여행을 떠났다.이날 전현무는 이주연이 많은 친구 중 레이나를 함께 출연할 사람으로 선택한 이유를 물었다. 이주연은 "요즘 레이나랑 제일 자주 보고 얘기도 많이 한다"며 두 사람의 친분을 자랑했다.그는 "예전에 여행을 갔는데 수영장에서 수영은 안 하고 남자 얘기를 몇 시간 동안 했다. 그러다가 수영장 끝났다고 나가라고 하더라"며 당시를 회상했다.레이나는 "그때 언니도 이별 직후였고 저도 이별 직후라서 속 시끄러울 때 여행을 간 거다"라고 설명했다. 비슷한 시기에 연인과 헤어진 두 사람은 여행지에서 서로의 연애 고민을 털어놓으며 더욱 가까워졌다고.애프터스쿨 활동 당시 인기에 관한 이야기도 나왔다. 전현무가 남자 아이돌들에게 대시를 받았다는 소문을 언급하자 이주연은 "다른 남자 그룹 한 명씩은 대시를 했다. 나만 그런 게 아니다"라고 말했다.다만 직접적인 고백보다는 "걔가 너를 마음에 들어 한다더라"는 이야기를 전해 듣는 경우가 많았다고 해명했다. 당시 소속사의 엄격한 관리 때문에 다른 아이돌과 만날 기회도 거의 없었다는 것.이주연은 "저희는 화장실만 가도 매니저가 따라왔다. 아예 접점이 없게 하려고 감시했다"고 털어놨다. 곽튜브가 "그런 틈을 뚫는 게 연애 아니겠냐"고 묻자 "그렇게 해도 할 애들은 한다"고 인정했다.레이나는 곧바로 이주연을 가리키며 "그 사람이 이 사람"이라고 폭로했다. 전현무가 "누구였죠?"라고 캐묻자 이주연은 "네?"라며 당황했고, 레이나는 "그건 말할 수 없죠"라고 대신 답해 웃음을 안겼다.결혼에 대한 생각도 달라졌다고 밝혔다. 이주연은 "1년 전부터 결혼하고 싶다. 애 낳고 싶다"면서 "예전에는 외모를 많이 봤는데 요즘에는 존경할 수 있는 남자가 기준이 됐다. 제가 의지를 많이 할 수 있는 남자였으면 좋겠다"고 말했다.레이나가 "그럼 연상이어야겠다"고 하자 이주연은 "이제는 연하는 못 만날 것 같다"며 달라진 연애관을 드러냈다.한편 이주연은 그룹 빅뱅 지드래곤과 2017년부터 여러 차례 열애설에 휩싸였다. 지난해 4월에도 두 사람의 재결합설이 제기됐으나, 지드래곤 측은 "이주연과의 열애설은 사실이 아니다"라며 부인했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr