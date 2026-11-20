≪이소정의 유노왓≫

그거 아세요?(you know what)

이효리와 소녀시대 태연이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

이효리가 '저스트 메이크업' 시즌 1의 진행을 이끌었다. / 사진제공=쿠팡플레이

소녀시대 태연, 에스파 윈터, 장도연, 트와이스 나연, 소녀시대 윤아가 '저스트 메이크업2'의 MC로 발탁됐다. / 사진제공=쿠팡플레이

쿠팡플레이 '저스트 메이크업'이 시즌2에서 MC를 회차마다 교체하는 새로운 방식을 도입했다. 시즌1에서는 이효리가 단독 진행자로 나서 방송 전 관심을 끌었다면, 이번에는 태연과 윤아, 윈터, 나연 등 인기 아이돌을 대거 섭외해 시청자층 확대에 나섰다. 참가자들의 경연은 그대로 유지하면서 매회 새로운 MC를 선보인다는 점에서 기존 팬뿐 아니라 아이돌 팬덤까지 끌어들일 수 있는 변화다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 공개된다. 쿠팡플레이는 지난 17일 새로운 MC 라인업을 발표했다. 소녀시대 태연과 윤아, 에스파 윈터, 트와이스 나연, 방송인 장도연 등 총 5명이 진행자로 나선다. 시즌1에서 이효리 혼자 모든 회차를 진행했던 것과 달리 이번에는 매회 다른 MC가 등장한다.새로운 출연진에는 국내 주요 엔터테인먼트 기획사 소속 아이돌들이 이름을 올렸다. 소녀시대 태연과 윤아, 에스파 윈터는 SM엔터테인먼트, 트와이스 나연은 JYP엔터테인먼트 소속이다. 여기에 다양한 예능에서 진행 능력을 보여준 장도연까지 합류했다. 서로 다른 세대의 걸그룹 멤버들이 한 프로그램의 MC로 참여한다는 점에서 눈길을 끈다.태연과 윤아는 같은 소녀시대 멤버지만, 이번에는 각자 다른 회차의 진행자로 시청자들과 만날 예정이다. 여기에 트와이스 나연과 에스파 윈터까지 합류하면서 각 그룹의 팬덤이 프로그램에 관심을 가질 만한 계기가 마련됐다. 기존 뷰티 콘텐츠 시청자뿐 아니라 아이돌을 중심으로 콘텐츠를 소비하는 팬들까지 유입될 가능성이 있는 셈이다.시즌1에서도 MC의 인지도는 프로그램을 알리는 데 중요한 역할을 했다. 당시 이효리는 단독 진행자로 발탁되며 공개 전부터 화제를 모았다. 오랜 기간 가수로 활동하며 패션과 뷰티 분야에서도 관심을 받아온 만큼 메이크업을 소재로 한 서바이벌과도 어울렸다.다만, 실제 방송에서 이효리의 비중은 크지 않았다. 메이크업 전문가가 아닌 만큼 직접 심사에 참여하지 않았고, 참가자들의 경연을 안내하는 역할에 집중했다. 프로그램의 중심에는 각기 다른 경력과 실력을 가진 메이크업 아티스트들이 있었다. 제한된 시간 안에 주어진 주제에 맞춰 메이크업을 완성하고, 심사위원들의 평가를 받는 과정이 주요 내용을 차지했다.이처럼 시즌1은 유명 연예인을 내세워 방송 전 관심을 확보하면서도 실제 경연에서는 참가자들의 실력에 집중하는 구성을 택했다. MC가 프로그램을 알리는 역할을 맡고, 메이크업 아티스트들이 방송의 재미를 책임지는 방식이었다. 이러한 특징은 시즌2의 새로운 진행 방식에서도 이어질 전망이다.시즌2는 한 명의 스타가 맡았던 진행을 다섯 명에게 나눠 맡기는 방식으로 변화를 줬다. 매회 다른 MC가 등장하는 만큼 출연진에 따라 새로운 시청자들의 관심을 끌 수 있다는 점이 특징이다. 특히 각자 팬덤을 보유한 아이돌들의 출연은 프로그램의 인지도를 높이는 데 도움이 될 수 있다. 경연 형식을 크게 바꾸지 않고도 회차마다 새로운 관심 요소를 추가한 것이다.이에 방송 관계자는 텐아시아에 MC 확대의 이유로 '다양성'을 꼽았다. 구체적으로는 "다양한 분야에서 모인 참가자들은 물론, 매회 새로운 MC가 등장하는 등 한층 다채로운 볼거리를 통해 프로그램을 더욱 풍성하게 구성하고자 했다. 이러한 기획의 일환으로 5인 MC 체제를 도입하게 되었다"고 밝혔다.진행 방식에 대해서는 "참가자들의 서바이벌 경연이 중심이 된다는 점에서는 큰 변화가 없다. 진행 방식 자체의 변화라기보다, 매회 MC가 달라진다는 점에서 차별화된 재미를 기대하실 수 있을 것이다"라고 설명했다. 이어 "MC마다 각기 다른 진행 스타일과 매력을 통해 회차별로 프로그램의 분위기를 다채롭게 만들어갈 예정이며, '다음 회에는 어떤 MC가 등장할까?' 하는 기대감 역시 시즌2의 또 다른 관전 포인트가 될 예정이다"라고 덧붙였다.제작진의 설명대로라면 시즌2는 프로그램의 기본 틀을 유지하면서 진행자 구성에 변화를 주는 방식이다. 다섯 명이 동시에 출연하는 것이 아니어서 MC 확대가 곧바로 경연 분량 감소로 이어지는 구조도 아니다. 오히려 매회 새로운 인물을 배치해 프로그램에 변화를 주면서 참가자들의 경쟁에 집중할 수 있다는 점에서 기대를 키운다.이번 시즌에도 메이크업 아티스트 60명이 참가하고 4명의 심사위원이 이들의 실력을 평가한다. 시즌1이 이효리의 인지도와 메이크업 서바이벌이라는 소재를 결합해 관심을 끌었다면, 시즌2는 회차별 MC 교체로 새로운 시청자층까지 확보하려는 전략을 택했다. 인기 아이돌의 팬덤이 프로그램에 대한 관심으로 이어지고, 그 관심이 참가자들의 경연으로 연결될 수 있을지가 관건이다. MC의 역할은 유지하면서 화제성을 넓히는 이번 시도가 '저스트 메이크업'의 시청자층을 확장하는 계기가 될지 주목된다.'저스트 메이크업' 시즌2는 오는 27일 쿠팡플레이서 스트리밍.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr