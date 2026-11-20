장나라가 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

표지훈, 김혜윤, 서민정, 장나라, 박해진이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

김혜윤이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

박해진이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

'2024 SBS 연기대상' 대상의 주인공 장나라가 시즌2로 돌아오며 겪은 솔직한 고충과 함께 시즌제 선배 이제훈을 향한 존경심을 털어놨다.20일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 '굿파트너2' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 서민정 감독과 배우 장나라, 김혜윤, 박해진, 표지훈이 참석했다.'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경(장나라 분)과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 파트너가 되어 사건을 해결해 나가는 이야기를 그린다.서민정 감독은 "이번 시즌2는 통쾌함은 그대로 가져가되 새로운 캐릭터의 유쾌한 지점을 많이 볼 수 있을 것"이라며 "어둡고 센 사연도 많이 나오지만 시청자들이 유쾌하게 볼 수 있길 바랐다. 톤이 많이 밝아진 것을 느낄 수 있을 것"이라고 설명했다. 이어 "연기대상 수상자 2명, 글로벌 스타 2명 등 네 명의 배우와 함께해 더없이 든든했다"고 덧붙였다.시즌1에서 하차한 남지현의 뒤를 이어 장나라의 새 파트너로 합류한 김혜윤은 극 중 승소 머신인 5년 차 변호사 강혜성 역을 맡았다. 김혜윤은 "T처럼 보이지만 F인 역할"이라며 "부담감이 없었다면 거짓말이지만 설렘으로 승화하려 노력했다. 법정물을 필모그래피에 꼭 남기고 싶었고 전문직에 대한 욕심도 있었다. 큰 사랑을 받은 작품의 시즌2에 합류해 영광"이라고 밝혔다.장나라와 김혜윤의 만남은 이른바 '김앤장' 조합으로 불리며 기대를 모으고 있다. 장나라는 김혜윤에 대해 "시즌1과 또 다른 느낌이었다. 어딘가 닮은 구석이 있어서 부딪히면서도 마음이 통할 땐 누구보다 잘 통했다"며 "누구와 함께해도 사이가 좋을 수밖에 없는 사람이라 촬영 내내 감사했다"고 칭찬했다.김혜윤 역시 "선배님과 연기하며 눈빛을 배우고 싶다는 생각을 많이 했다. 차은경 대표와 장나라 선배의 간극이 극명했고 눈빛에 홀리더라"며 "함께 연기해 영광이고 행복했다"고 화답했다. 서민정 감독 또한 "김혜윤 자체가 사랑스러워서 스태프들이 '공주님'이라고 부를 정도였다. 덕분에 기쁘게 촬영했다"고 전했다.'굿파트너'로 '2024 SBS 연기대상' 대상을 수상했던 장나라는 시즌2를 준비하며 느낀 고충을 털어놓았다. 그는 "대상 수상 자체로 부담이 되진 않았지만 내가 교만했는지 시즌2가 그렇게 어려울지 몰랐다"며 "막상 해보니까 너무 어려워서 '모범택시' 시리즈의 이제훈 배우가 정말 대단하다고 느꼈다. 어떻게 한 캐릭터를 세 번이나 소화하셨는지 존경의 눈빛으로 보게 됐다"고 말했다.연기대상 재수상 기대감에 대해서는 "기대하기엔 잘된 드라마가 너무 많았다"며 "많은 사랑을 받으면 무대가 많아질 수 있으니 아름다운 현상이라고 생각한다. 우리 드라마 시청률이 잘 나왔으면 하는 바람"이라고 소망했다.변화한 차은경 캐릭터에 대해서는 "여전히 냉정함을 잃지 않았지만 의뢰인의 말에 조금 더 귀를 기울이고 소송 이후의 삶까지 고민해 주는 따뜻한 면모가 생겼다"고 설명했다.2023년 SBS '국민사형투표' 이후 약 3년 만에 안방극장에 복귀하는 박해진은 '법무법인 태수' 대표이자 구독자 20만 명 유튜버 박태수 역으로 합류했다. 박해진은 "이혼을 다루다 보니 무거울 수 있지만 극의 윤활제 같은 역할"이라며 "시즌1이 흥행한 만큼 부담도 있었고 자칫 캐릭터가 겉돌까 걱정했지만 새로운 색깔을 더하는 것도 좋겠다고 생각했다. 이런 불경기에 쉬고 싶은 사람은 아무도 없을 것"이라고 너스레를 떨었다.시즌1에 이어 활약하는 표지훈은 "빠른 일처리와 퇴근을 원하지만 의뢰인들의 통역사 역할을 한다"며 "김혜윤, 박해진의 합류가 특별한 차별점이 됐다. 기존 시청자들이 '이래서 재밌게 봤지'라고 느낄 수 있도록 편안한 분위기를 유지하려 노력했다"고 말했다.'굿파트너2'는 이날 오후 9시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr