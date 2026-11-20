'팬텀싱어' 시즌1 우승팀과 준우승팀 출신 멤버들이 3인조 보컬 그룹으로 뭉쳤다. / 제공사진

'팬텀싱어' 시즌1 우승팀과 준우승팀 출신 멤버들이 3인조 보컬 그룹으로 뭉쳤다. / 제공사진

'팬텀싱어' 시즌1 우승팀과 준우승팀 출신 멤버들이 3인조 보컬 그룹으로 뭉쳤다. 로커 곽동현과 테너 김현수, 바리톤 박상돈이 '이현상(異현상)'을 결성하고 신곡을 발표한다.이현상은 지난해 11월 곽동현과 박상돈이 결성한 듀엣 '현상'을 기반으로 탄생했다. 당시 두 사람은 인기현상 출신이라는 공통점을 바탕으로 팀 활동을 시작했다. 올해 김현수가 새 멤버로 합류하면서 3인조로 재편됐으며, 팀명도 이현상으로 변경했다.새롭게 합류한 김현수는 '팬텀싱어' 시즌1 우승팀 포르테 디 콰트로 출신이다. 곽동현과 박상돈은 준우승팀 인기현상으로 활동한 바 있다. 최근 김현수가 두 사람의 소속사인 프로덕션이황으로 옮기면서 세 사람의 그룹 활동이 성사됐다.이현상은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 신곡 'NAME IS MINE'을 발매한다. 록 발라드 장르의 이번 곡은 상처받고 무너진 순간에도 자신을 잃지 않고 다시 일어서려는 의지를 담았다. 끝이라고 생각했던 자리에서 새로운 시작을 다짐하고, 두려움 속에서도 자신의 이름을 지켜내겠다는 메시지를 전한다. 곡에는 스트링 편곡과 일렉트릭 기타 사운드를 활용했다. 서로 다른 음역과 창법을 지닌 곽동현, 김현수, 박상돈이 각자의 목소리를 더해 3인조 보컬 그룹으로서 첫 활동에 나선다.세 멤버는 그룹 활동과 별개로 뮤지컬과 공연 등 개인 일정도 병행한다. 곽동현과 박상돈은 오는 12월 1일 한전아트센터에서 개막하는 뮤지컬 '로미오와 줄리엣'에 출연한다. 곽동현은 티볼트 역을, 박상돈은 신부 역을 맡는다.김현수는 지난 13일 용산아트홀에서 열린 'K팝페라 페스티벌'에서 예술감독으로 참여했다. 공연 기획과 음악 활동을 병행하며 활동 영역을 넓히고 있다. 이현상은 신곡 발표를 시작으로 공연과 무대 활동을 이어갈 예정이다. 유튜브 채널 '이현상을 부탁해'를 통해서도 음악과 예능 콘텐츠를 선보일 계획이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr