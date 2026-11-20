《태유나의 듣보드뽀》

장나라가 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

장나라가 로펌 대표 변호사로 돌아온다./사진제공=SBS

표지훈, 김혜윤, 장나라, 박해진이 '굿파트너2' 제작발표회에 참석했다./사진=텐아시아DB

'굿파트너2' 메인 포스터가 공개됐다. / 사진제공=SBS

불륜을 저지른 전남편은 보란 듯이 재혼하고, '스타 이혼 변호사'는 돌싱이 되어 돌아온다. 2024년 최고 시청률 17.7%를 기록하며 신드롬을 일으키고 장나라에게 첫 연기대상 트로피를 안겼던 SBS 금토드라마 '굿파트너'가 2년 만에 시즌2로 컴백한다.20일 오후 9시 50분 첫 방송되는 '굿파트너2'는 시즌1과는 완전히 달라진 판 위에서 막을 올린다. 전작 흥행의 일등 공신은 단연 차은경(장나라 분)과 남편 김지상(지승현 분)의 파경 서사였다. 아내의 비서 최사라(한재이 분)와 불륜을 저지르고 양육권 분쟁까지 벌인 김지상의 행각은 매회 시청자들의 분노를 유발했고, 지승현이 직접 '대국민 사과' 영상까지 올릴 만큼 폭발적인 화제를 모았다.그러나 시즌1 말미 차은경이 이혼을 매듭지으면서 주인공의 개인 서사는 종료됐다. 흥미로운 지점은 전남편 김지상의 행보다. 지승현은 이날 자신의 SNS를 통해 "[속보] 김지상! 재혼한 채로 발견돼!!"라는 문구와 함께 웨딩 사진을 공개하며 시즌2 속 김지상의 재혼을 공식화했다. 특히 김지상 곁에 선 신부는 과거 불륜 상대였던 최사라가 아닌 새로운 인물로 밝혀졌다. 이에 두 번째 결혼 생활이 순탄할지, 아니면 또 한 번의 파경을 맞으며 전처 차은경에게 이혼 소송을 의뢰하는 아이러니한 전개가 펼쳐질지 호기심을 자극한다.차은경 본인의 이혼 서사가 끝난 만큼, 시즌2는 한층 더 독해진 '마라맛' 이혼 에피소드들과 새로운 인물 구도로 승부수를 띄운다. 대형 로펌을 나와 직원 50명 규모의 이혼 전문 로펌 '법무법인 리봄'을 일궈낸 대표 변호사 차은경 앞에는 불륜과 폭력, 일방적인 '오픈 메리지' 요구 등 현실보다 더 드라마 같은 사건들이 쏟아진다. 공개된 티저 영상에서도 "바람피워서 이혼해 놓고 또 여자야", "현실은 항상 드라마보다 더 합니다", "배신은 항상 재발합니다. 절대 믿지 마세요" 등의 대사가 이어지며 매운맛 전개를 예고했다.여기에 새롭게 합류한 김혜윤과 박해진이 극의 중심축을 이끈다. 시즌1에서 워맨스를 이끌었던 신입 변호사 한유리(남지현 분)가 하차한 빈자리는 5년 차 경력직 변호사 강혜성 역의 김혜윤이 채운다. 큰 그림을 그리는 베테랑 차은경과 끈질긴 집념의 행동파 강혜성이 부딪히며 성장하는 일명 '김앤장' 워맨스가 핵심 관전 포인트다. '법무법인 태수'의 대표이자 구독자 20만 명을 보유한 유튜버 '법대로 태수' 박태수 역으로 합류한 박해진 역시 로펌 간 경쟁과 극의 윤활유 역할을 도맡아 새로운 활력을 불어넣을 전망이다.이날 서울 양천구 목동 SBS홀에서 열린 제작발표회에서도 시즌2만의 차별화된 전략이 강조됐다. 장나라는 "여전히 '까랑까랑'하고 냉정을 잃지 않았지만, 의뢰인의 말에 좀 더 귀를 기울이고 소송 이후의 삶까지 고민해 주는 따뜻함이 더해졌다"며 "시즌1을 좋아해 주셨던 '보던 맛'을 살리려 노력했다"고 밝혔다. 김혜윤은 "부담감을 설렘으로 승화하려 노력했다"며 당찬 각오를 전했고, 서민정 감독은 "통쾌함은 그대로 가져가되 새로운 캐릭터들의 유쾌한 지점과 한층 밝아진 톤을 볼 수 있을 것"이라고 자신했다.기대와 함께 우려의 시선도 공존한다. 시즌1의 시청률을 견인했던 장나라·지승현 부부의 불륜 서사와 장나라·남지현의 검증된 조합이 사라진 상황에서, 옴니버스식 이혼 에피소드와 새 인물들의 호흡만으로 전작의 화력을 재현할 수 있을지가 관건이다.현재 안방극장 주말 미니시리즈 시장은 극심한 시청률 양극화를 겪고 있다. '100일의 거짓말'이 10%대를 돌파하며 독주 체제를 굳힌 반면, '파이널 테이블'과 '라이어'는 1~2%대 시청률로 고전 중이다. 대하사극 '문무' 역시 4%대에 머물며 기대에 못 미치는 성적표를 받아 들었다.침체된 경쟁작들 사이에서 전작 최고 시청률 17%를 돌파했던 '굿파트너2'가 '이혼 전문 변호사'라는 무기로 다시 한번 금토극 왕좌를 꿰찰 수 있을지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr