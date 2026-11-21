박은빈이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시DB

박은빈이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=나무엑터스

박은빈이 공식 행사에 참석해 하트 포즈를 취하고 있다. / 사진제공=나무엑터스

배우 박은빈이 데뷔 30주년을 맞아 팬들에게 고마운 마음을 전했다. 그는 팬들과의 만남을 통해 혼자가 아니라는 사실을 느끼게 됐다며 앞으로도 함께해 달라는 바람을 밝혔다.박은빈은 지난 15일과 17일 일본 도쿄 타치카와 스테이지 가든과 오사카 NHK 홀에서 '2026 PARK EUN BIN FAN CONCERT EUNBIN NOTE : EUN-iverse IN JAPAN'을 개최했다. 도쿄에 이어 처음으로 팬 콘서트를 연 오사카에서도 전석 매진을 기록했다.박은빈은 'Dreams Come True'로 공연을 시작해 '종이비행기', '눈을 감고 열을 센다면', 'Someday', 'Into The Light', 'PRISM', '태양은 떠올라' 등 다양한 곡을 선보였다. 밴드 연주에 맞춰 라이브 무대를 진행했으며, 공연장 화면에는 모든 곡의 가사를 일본어로 번역해 제공했다.팬들의 사전 설문을 반영한 무대도 마련했다. 박은빈은 팬들이 듣고 싶은 노래로 꼽은 '작은 사랑 이야기'를 선곡했다. 데뷔 후 처음으로 불렀던 OST를 다시 선보인 그는 노래를 부르며 쑥스러워하는 모습을 보였고, 객석에서는 "카와이(귀여워)"라는 반응이 나왔다.공연 중에는 팬들과 이야기를 나누는 시간도 가졌다. 박은빈은 일본 팬들이 좋아하는 자신의 출연작과 캐릭터에 관해 대화를 나눴으며, 데뷔 30주년을 맞아 그동안의 활동을 돌아봤다. 별도의 진행자 없이 일본어로 공연을 이끌며 관객들과 소통했다. 팬들 역시 박은빈의 데뷔 30주년을 기념해 영상 메시지와 슬로건 이벤트를 준비했다. 현장에서는 이를 지켜보며 눈물을 흘리는 팬들의 모습도 포착됐다.박은빈은 "언제부턴가 제가 혼자가 아니라고 느끼게 해주는 여러분들을 만나서 더욱 든든하게 활동하고 있다"며 고마움을 표했다. 이어 "앞으로도 여러분들에게 부끄럽지 않은 배우가 되기 위해 열심히 길을 찾아볼 테니까 함께 가달라"고 당부했다. 그러면서 "여러분들이 저를 응원해 주시는 만큼 여러분들 하나하나의 삶을 저 또한 응원하고 있다. 다시 만날 때까지 건강히 잘 지내야 한다"며 팬들의 일상에도 응원을 보냈다.박은빈은 마지막 곡으로 일본 가수 하마사키 아유미의 'MY ALL'을 선택했다. 가사에 담긴 의미를 고려해 엔딩곡으로 정했다고 설명하며 약 180분간 이어진 공연을 마무리했다.박은빈의 일본 팬 콘서트는 2027년 현지 '홈 드라마 채널'을 통해 공개될 예정이다. 박은빈은 현재 차기작 촬영을 준비 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr