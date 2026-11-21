사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

사진 = 노윤서 인스타그램

배우 노윤서가 눈부신 비주얼을 담은 근황을 공개했다.노윤서는 최근 자신의 인스타그램에 "MMA ✨☃️수상하신 모든 분들 축하드립니다! 뜻깊은 자리에 함께할 수 있어 영광이었습니다💕"라는 멘트와 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노윤서는 흰색 튜브톱 드레스 위에 검은색 재킷을 걸친 채 카메라를 가까이 바라보고 있다. 얼굴을 화면 가득 채운 구도에서 커다란 눈과 풍성한 속눈썹, 오뚝한 콧날이 돋보인다. 입술을 살짝 내민 표정과 얼굴 옆으로 흘러내린 머리카락이 귀여우면서도 세련된 매력을 더한다.이어진 사진에서 노윤서는 어깨가 드러나는 화이트 드레스를 입고 고개를 살짝 기울인 채 정면을 응시하고 있다. 자연스럽게 내려온 앞머리와 뒤로 묶은 포니테일 헤어스타일이 가녀린 목선과 어깨 라인을 드러낸다. 반짝이는 드롭 귀걸이와 은은한 핑크빛 메이크업이 어우러져 청초하면서도 우아한 분위기를 완성했다.또 다른 사진에서 노윤서는 시선을 옆으로 돌린 채 입술을 살짝 다물고 있다. 얼굴 가까이 내려온 머리카락 사이로 또렷한 눈매와 매끈한 피부가 돋보이며, 화이트 드레스 위로 드러난 쇄골 라인이 단아한 매력을 살린다. 차분한 표정에서도 인형 같은 이목구비가 시선을 끈다.마지막 사진에서 노윤서는 검은색 재킷을 어깨에 걸친 채 옆모습을 가까이 드러냈다. 촉촉한 핑크빛 입술과 은은하게 빛나는 볼, 길게 뻗은 속눈썹이 선명하게 포착됐다. 얼굴 옆으로 내려온 잔머리와 화려한 귀걸이가 어우러지며 세련된 비주얼을 강조한다.노윤서는 지난 18일 개봉한 영화 '폭설'에서 설오파출소에 새로 부임한 양 순경 역으로 관객들과 만나고 있다. '폭설'은 폭설로 고립된 시골 기차역에서 퇴직을 앞둔 역장 갑수(김윤석 분)와 후임 현택(구교환 분)이 의문의 시신을 발견하면서 벌어지는 미스터리 드라마다.한편 2000년생으로 26세인 노윤서는 이화여대 미대 출신이며 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서 귀신의 소리를 듣는 궁녀 생강 역을 맡아 첫 판타지 사극에 도전했다. 노윤서는 또 최근 종영한 tvN 예능 '언니네 산지직송3'에 출연하는 등 드라마와 예능을 오가며 활동을 이어갔다. 노윤서는 영화 '폭설'에 이어 2027년 방송 예정인 tvN 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'을 통해 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr