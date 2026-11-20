사진제공=슈퍼벨컴퍼니

가수 딘딘이 새 싱글 발매에 이어 연말 단독 콘서트까지 개최하며 음악 활동에 박차를 가한다.딘딘은 20일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'CAKE(케이크)'를 발매한다.'CAKE'는 치열한 하루를 살아가는 사람들에게 응원의 메시지를 전하는 곡이다. 바쁜 일상에서도 목표를 향해 나아가는 열정과 뜻대로 되지 않는 순간에도 웃음을 잃지 말자는 내용을 담았다.신곡 발매에 이어 다음 달 12일에는 '2026 딘딘 콘서트 <연애대상 : LOVE AWARDS(러브 어워즈)>'를 개최한다. 이번 공연에서는 그동안 사랑받았던 히트곡을 비롯해 기존에 선보이지 않았던 새로운 곡들까지 다양한 무대를 선보일 예정이다.딘딘은 음악 활동뿐 아니라 예능, 라디오, 유튜브 등 여러 분야에서 활약해 왔다. 이번 신곡과 단독 콘서트를 통해 가수로서의 활동도 이어갈 계획이다.딘딘의 새 싱글 'CAKE'는 이날 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr