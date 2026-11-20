사진제공=웨이크원

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그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김태래와 박건욱이 자작곡 라이브 영상을 공개했다.김태래와 박건욱은 지난 18일 제로베이스원 공식 SNS 채널을 통해 '솔직하지 못해서' 라이브 클립을 선보였다.공개된 영상에는 해 질 녘 건물 옥상을 배경으로 노래하는 두 사람의 모습이 담겼다. 단정한 의상을 입은 김태래와 박건욱은 의자에 앉아 차분하게 노래를 이어갔다. 서로 다른 음색을 조화롭게 살린 라이브와 섬세한 감정 표현으로 곡의 분위기를 더했다.'솔직하지 못해서'는 박건욱이 직접 작사, 작곡한 발라드 곡이다. 그동안 전하지 못했던 마음을 솔직하게 풀어낸 가사와 서정적인 멜로디가 특징이다.박건욱은 앞서 제로베이스원의 여섯 번째 미니앨범 '어센드-(Ascend-)'에 자작곡 '커스터마이즈(Customize)'를 수록하며 작사, 작곡 역량을 선보였다. 또한 석매튜와 결성한 유닛 EMP를 통해 힙합 장르의 곡 작업에도 참여했다.이번에는 발라드 장르의 신곡을 공개하며 음악적 활동 범위를 넓혔다. 특히 김태래와 함께 라이브를 선보이면서 두 멤버의 보컬 호흡도 확인할 수 있게 됐다.한편 제로베이스원은 20일과 21일 양일간 열리는 '2026 MAMA AWARDS(2026 마마 어워즈)'에 참석한다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr