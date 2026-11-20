영화 '슬픈 열대'

영화 '슬픈 열대'

박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'는 제목과 달리 슬프지도, 와닿지도 않는다. 100분이 넘는 러닝타임 동안 총성이 울리고 칼날이 오가며 피가 튄다. 죽이고 또 죽이다 보면 어느새 영화는 끝을 향해 달려간다. 액션은 강렬하지만, 그 안에서 인물의 감정은 좀처럼 쌓이지 않는다.'슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후 그가 키운 킬러 조직에서 가족처럼 성장한 조직원들이 서로를 의심하고 복수에 나서는 과정을 그린 누아르 액션 영화다. '신세계', '마녀', '낙원의 밤' 등을 선보인 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다.박 감독은 이번 작품에서 약육강식의 세계를 그려내고자 했다. 정글에서 살아남은 이들이 그보다 더 잔혹한 도시의 생존 법칙 앞에서 무너지는 이야기다. 가족처럼 지냈던 이들이 서로에게 총을 겨누는 과정에서 인간의 욕망과 배신, 생존을 위한 선택을 보여주려는 의도가 엿보인다. 그러나 스크린에 펼쳐지는 것은 인물의 내면보다 끊임없이 이어지는 살육이다.인물들이 왜 서로를 죽여야 하는지, 오랜 시간 쌓아온 관계가 어떤 균열을 거쳐 파국에 이르렀는지 충분히 설득하기도 전에 또다시 총격전이 벌어진다. 한 인물이 죽으면 다음 인물을 찾아가고, 그 인물까지 제거하면 다시 그 위에 있는 인물을 찾아 나선다. 마치 도장 깨기를 하듯 복수가 이어진다. 죽음은 거듭되지만 그 죽음이 남기는 감정의 무게는 크지 않다.물론 액션만큼은 박훈정 감독의 장기가 돋보인다. 좁은 엘리베이터 안에서 펼쳐지는 격투와 정글을 배경으로 한 액션 장면은 공간적 특성을 효과적으로 활용한다. 제한된 공간에서 인물들이 충돌하는 순간의 긴장감과 거친 자연환경을 활용한 추격전은 시각적인 완성도가 높다. 총격과 격투를 통해 전달되는 거친 에너지 역시 강렬하다.문제는 잘 만든 액션이 반드시 좋은 이야기를 만드는 것은 아니라는 점이다. '슬픈 열대'의 액션은 각각의 장면만 떼어놓고 보면 인상적이다. 그러나 액션이 끝나고 나면 인물의 감정보다 다음 살육이 기다리고 있다. 가족처럼 성장한 인물들이 서로를 의심하고 죽음으로 내모는 과정에서 관계의 균열은 충분히 쌓이지 않는다. 배신과 복수는 거듭되지만, 그 선택이 왜 불가피했는지 납득하기 전에 또 다른 희생자가 나온다.이는 박훈정 감독의 전작 '신세계'와도 비교되는 지점이다. '신세계' 역시 조직 내부의 배신과 폭력을 다뤘지만, 인물들 사이에 쌓인 신뢰와 의심이 충돌하면서 긴장감을 만들어냈다. 누가 누구를 배신할지, 그 선택이 어떤 결과를 가져올지에 대한 불안이 폭력에 무게를 더했다. 반면 '슬픈 열대'에서는 인물의 관계보다 적을 제거하는 과정이 앞선다. 총격전의 강도는 높아졌지만 그 안에서 느껴지는 감정의 밀도는 오히려 옅다.영화가 보여주려는 약육강식의 세계 역시 충분한 울림을 남기지 못한다. 인간의 본성과 생존의 잔혹함을 이야기하려면 인물이 살아남기 위해 어떤 선택을 해야 했고, 그 선택으로 무엇을 잃었는지가 전달돼야 한다. 그러나 '슬픈 열대'에서는 인물들이 겪는 내적 갈등보다 상대를 어떻게 제거하는지가 더 부각된다. 폭력은 생존의 비극을 보여주는 수단이기보다 그 자체로 반복되는 볼거리에 가까워진다.'슬픈 열대'는 제44회 브뤼셀국제판타스틱영화제에서 은까마귀상을 받으며 해외 장르 영화제에서 작품성을 인정받았다. 실제로 박훈정 감독 특유의 거칠고 속도감 있는 액션은 인상적이다. 다만 장르적 쾌감이 인물의 빈약한 서사까지 채워주지는 못한다. 화려한 액션이 이어질수록 그 안에서 충분히 설명되지 않은 인물들의 감정이 더욱 아쉽게 느껴진다.'슬픈 열대'에는 총성이 넘치고 피가 흐른다. 그러나 그 죽음에 슬퍼할 이유를 충분히 만들어주지 못한다. 박훈정 감독은 이번에도 강렬한 액션을 선보였지만, 왜 그토록 많은 사람이 죽어야 했는지 끝내 설득하지 못한다. 100분 넘게 쌓아 올려진 것은 시체의 숫자밖에 없다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr