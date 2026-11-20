이미지 크게보기 가수 겸 배우 이승기가 서울대병원에 20억을 기부한 사연을 밝혔다. / 사진 = 텐아시아DB

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가수 겸 배우 이승기가 서울대병원에 20억을 기부한 사연을 밝혔다.19일 '이승기2' 채널에는 "당장 하자"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이승기는 서울대 어린이병원을 처음 찾았던 때를 돌아봤다. 어린이병동에 들어선 그는 "사실 너무 열악했다. 너무 옛날에 지어졌다"고 회상했다.이어 "나보다 어린 부모들이 너무 많았다. 마음이 너무 안 좋았다"며 안타까워했다. "보호자들이 앉을 데가 없어서 발밑에 있더라. 그게 마음이 너무 아팠다"며 가슴 아파하기도 했다.또 "보통 정원이 6인실인데 사람이 너무 미어터져서 7인, 8인을 쓰고 있다"며 병동 환경을 지적했다. 그러면서 "모든 악재가 다 악재는 아니다"라고 담담히 말했다.이승기는 "그 돈 다 정산을 제대로 받았다면 20억 어떻게 하나. 솔직히 못 한다"며 겸손함을 내비쳤다. 사실 기부 액수는 처음 계획보다 4배로 커진 것이었다.그는 "원래 20억 기부하려고 한 게 아니다. 한 5억만 하려고 했다"고 고백했다. 두 아이의 아빠가 된 그는 "어린이들한테 많이 도움을 줘야 된다고 생각한다. 그래야만 그 부모가 편하다"고 강조했다.뜻밖의 혜택도 따라왔다. 이승기는 "서울대 병원 주차장 공짜다. 평생"이라고 밝혔다.앞서 이승기는 2022년 전 소속사 후크엔터테인먼트로부터 54억 원의 정산금을 뒤늦게 받아 이 가운데 20억 원을 서울대 어린이병원에 기부했다. 그는 2023년 배우 이다인과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr