김간지가 '라스'에 출연했다./사진=SNS

김간지가 '라스'에 출연했다./사진제공=MBC

밴드 술탄 오브 더 디스코의 드러머 김간지가 '라디오스타' 공개 저격 영상의 전말부터 과거 음원 사재기 제안을 거절한 진짜 이유까지 솔직하게 털어놨다.지난 18일 방송된 MBC ‘라디오스타’는 정재형, 이적, 영케이, 김간지가 출연한 ‘나는 양손잡이야~’ 특집으로 꾸며졌다.김간지는 자신이 공개적으로 저격했던 ‘라디오스타’에 출연해 시작부터 반전 속마음을 밝혔다. 클럽 공연에서 ‘라스’에 출연하지 않겠다고 선언했던 이유에 대해 자신과 함께 활동하던 동료들은 모두 출연했는데 자신만 연락을 받지 못해 서운했다고 털어놨다. 그는 사실 제작진이 해당 영상을 보고 자신을 섭외해 주기를 바랐다고 고백했다. 이에 정재형과 이적은 공개적으로 저격한 사람까지 섭외하는 ‘라스’가 대인배라며 감탄했다. 공개된 영상에서 "X발", "X새끼" 등의 발언을 한 김간지는 해명하느라 진땀을 흘렸다.김간지의 김구라 사랑도 남달랐다. 그는 어린 시절부터 김구라의 거침없는 화법을 동경했고, 인터넷에서 사용하던 ‘김간지’라는 이름 역시 김구라에게 영향을 받았다고 밝혔다. 특히 ‘라스’에 출연한 가장 큰 목적은 김구라와 사진을 찍는 것이라며 “출연료 0원이어도 나온다”라고 고백했다.방송 출연을 위한 남다른 준비 과정도 공개했다. 김간지는 ‘라디오스타’에 출연한다는 소식을 듣고 피부과에서 관리까지 받았다고 밝혔다. 다른 유튜브 콘텐츠를 통해 200~300만 원 상당의 관리를 받았으며, 방송에 맞춰 빠르게 효과를 볼 수 있는 시술을 선택했다는 것. 이를 들은 MC들은 평소 ‘음지’를 지향한다던 김간지가 사실은 누구보다 ‘양지’에 진출하고 싶어 하는 것 아니냐고 놀렸다.과거 음원 사재기 제안을 거절하고 ‘그것이 알고 싶다’에 출연했던 사연은 뜻밖의 반전도 공개됐다. 김간지는 자신이 속한 ‘술탄 오브 더 디스코’의 음원을 사재기해 주겠다는 제안을 받았지만 이를 거절했고, 이후 해당 사실을 공개하면서 음악계를 지키는 정의로운 폭로자로 주목받았다고 설명했다. 그러나 김간지는 당시 제안을 거절한 이유가 거창한 정의감 때문만은 아니었다고 밝혔다. 사재기를 제안한 측이 수익의 80%, 밴드가 20%를 가져가는 조건이었기 때문이라는 것. 그는 수익 배분이 마음에 들지 않아 거절했다고 솔직하게 털어놨고, 김구라가 “7대 3만 됐어도?”라며 장난스럽게 반응했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr