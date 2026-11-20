이미지 크게보기 '왕과 사는 남자' 장항준 감독이 26억 원 인센티브 비화를 털어놨다. / 사진 = SBS '거장항준'

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'왕과 사는 남자' 장항준 감독이 26억 원 인센티브 비화를 털어놨다.19일 SBS 예능 '거장항준' 6회에는 배우 이준혁과 정만식이 함께했다.이날 이준혁은 '왕과 사는 남자'에 출연한 덕에 인센티브를 손에 쥐었다며 장 감독에게 감사 인사를 건넸다. 그러자 장항준은 "배우와 스태프들로부터 기대 이상의 인센티브를 받았다는 연락이 왔다"며 어깨를 으쓱했다.그는 "없는 돈 나누자는 게 아니라 번 돈 나누자는 거다"라고 소신을 밝혔다. 옆에 있던 정만식은 그 자리에서 일어나 손뼉을 치며 "역시 거장! 훌륭하다"고 외쳤다.한편 '왕과 사는 남자'는 관객 약 1700만 명을 모은 올해 흥행작이다. 이동원 PD에 따르면 장 감독은 제작자 장원석·임은정 대표와 각자의 수익금을 모아 영화에 참여한 수백 명에게 약 26억 원을 지급했다.이 PD는 인센티브가 계약서에 없던 돈이었다고 설명했다. 주연 배우들은 지급 대상에서 빠졌다고도 덧붙였다.금액은 맡은 역할과 비중에 따라 달랐던 것으로 알려졌다. 장항준은 "어떤 배우는 예상 금액의 5배를 받았다고 하더라"고 귀띔했다.이동원 PD도 자신의 SNS에 "충격을 넘어 진심으로 큰 감동을 받았다"고 적었다. 약속한 보수만 주면 끝날 일을 스스로 나눈 제작진의 결정에 감탄했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr