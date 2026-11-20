이미지 크게보기 '이혼숙려캠프'에 '개늑시2' 출연 의혹을 받는 부부가 등장했다. / 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

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이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프' / 채널A '개와 늑대의 시간2

'이혼숙려캠프' 투룸에서 반려동물 5마리를 키우는 부부가 등장했다.19일 방송된 JTBC 예능 '이혼숙려캠프' 109회에서는 26기 부부들의 심층 가사조사가 이어졌다.이날 관찰 영상 속 26살 동갑내기 부부가 살고 있는 투룸에는 고양이 1마리와 강아지 4마리가 있었다. 이를 본 서장훈은 "다섯 마리?"라며 화들짝 놀랐다.일부 시청자들 사이에서는 이 부부가 채널A '개와 늑대의 시간2'에 '송파 히죽이네'로 출연했다는 주장이 나왔다. 실제로 두 사람이 사는 곳도 송파구로 같다.'송파 히죽이네' 가족은 지난 5월 '개와 늑대의 시간2' 방송 당시 반려견 네 마리, 반려묘 두 마리와 함께 살고 있는 모습을 공개했다. 반려동물들은 밥과 물조차 부족한 채 불결한 집에서 지냈다.강형욱은 엄마 보호자에게 "지금 상태는 애니멀 호더로 가고 있다"고 경고했다. 이어 "임시 보호자였다고 생각하고 세 마리는 좋은 주인을 찾아주자"며 설득에 나섰던 것.'이숙캠'에서 아내는 "지금은 한 마리도 없다"고 답했다. 동물구조단체를 통해 새 주인을 찾아줬다는 설명에 이동건은 "천만다행"이라며 안도했다.또한 이들 부부는 생활비도 장인 어른에게 손을 빌리고 있는 상황이었다. 그런 가운데 아내가 애견 카페를 가는 모습이 나오자 서장훈은 "먹고 살 돈도 없다면서 애견 카페는 왜 가냐"라며 답답해했고, 박하선도 "근처 공원에 산책 나가도 되지 않냐"라며 이해할 수 없다는 반응을 보였다.이동건 또한 "애견 카페를 택시 타고 가냐"라며 놀라움을 감추지 못했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr