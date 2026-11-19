이미지 크게보기 모델 송해나(39)가 자가 아파트를 공개하며 밥통이 없는 이유를 설명했다. / 사진 = 유튜브 채널 '보통의 해나'

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모델 송해나(39)가 자가 아파트를 공개하며 밥통이 없는 이유를 설명했다.18일 '보통의 해나' 채널에는 "집순이 송해나의 집 완전 공개. 옷방만 흐린 눈 부탁해요!!!"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송해나는 "자세하게는 보여드린 적이 한 번도 없다"며 제작진을 거실로 이끌었다. 그는 "가구도 제가 좋아하는 가구점에서 그냥 한 번에 맞췄다"고 귀띔했다.이어 주방에서는 "요리할 생각이 전혀 없다. 크게 보시면 저희 집에는 밥통이 없다"고 못 박았다. "굳이 다이어트도 해야 되고 해서"라며 즉석밥이나 에그 라이스로 끼니를 채운다고 너스레를 떨었다.보관하던 고명밥은 유통기한이 10월 12일까지로 이미 지나 있었다. 송해나는 "아, 지났네"라며 머쓱해했다.송해나는 "그때 일이 너무 없었다. 한 3개월 없었나?"라며 바리스타 자격증을 딴 시절을 회상했다. 자격증을 딴 뒤 관련 패션 화보 제안까지 들어왔다며 뿌듯함을 내비쳤다.아울러 그는 침실의 장을 가리키며 "이 가구가 너무 사고 싶어서 이 장을 제일 비싸게 주고 샀다"고 자랑했다. 제작진이 천만 원이라고 맞히자 "어떻게 알았냐"며 화들짝 놀랐다.앞서 송해나는 지난해 2월 SBS '미운 우리 새끼'에서 "내 꿈이 무조건 강남에 집을 살 거야. 돈 버는 거 다 모았다"며 남다른 목표를 드러낸 바 있다. 대출 여부를 묻는 질문에는 "대출 꼈는데 다 갚았다"고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr