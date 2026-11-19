이미지 크게보기 그룹 쥬얼리 출신 싱글맘 이지현이 아들의 한마디에 배신감을 드러냈다. / 사진 = 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'

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그룹 쥬얼리 출신 싱글맘 이지현이 아들의 한마디에 배신감을 드러냈다.19일 '현생모드 퀸지현' 채널에는 "사춘기를 앞둔 부모라면 꼭 보세요. 아들 말에 긁힌 지현맘 수명 늘려주러 온 아들 전문가"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이지현은 아들 교육 전문가 최민준 소장에게 "선생님이 아들이랑은 함께 놀이를 같이 해 줘라 해 갖고 그래서 제가 우경이랑 진짜 몸으로 많이 놀아줬다"고 회상했다.그는 "근데 지금 와서 하는 얘기가 '엄마가 나한테 해준 게 뭐가 있어' 그런다"고 토로했다.그러면서 "진짜 너무 배신감이 느껴지는 거다. 싱글맘이다 보니까 이제 더 열심히 놀아주고 아이들이 결핍을 조금 느낄 수 있게 정말 많이 헌신했다"고 하소연했다.그는 "선생님, 그 시간 다 어디 간 거냐"고 물었다. 최민준은 "중요한 건 어머님께서 그 얘기에 긁혔다라는 게 중요한 거다"라고 분석했다.전문가는 "말을 해석해 보자면 '지금 나는 화났고 엄마를 속상하게 만들 거야' 이렇게 보셔야 한다"고 설명했다.또 전문가는 "그 말에 꽂혀서 갑자기 아젠다가 바뀐다. '내가 너한테 해준 게 없어? 저 방에 칼은 뭔데?'"라고 지적했다. 이어 "그러면 이제 가르쳐야 될 거는 하나도 못 가르쳤고 걔가 원하는 대로 그냥 주제가 전환이 돼 버리는 거다"라고 덧붙였다.전문가는 "이럴 때는 언어를 정확한 언어를 잘 찾아줘야 한다"고 조언했다. "그래서 뻔뻔해지셔라. 그걸 이제 저희는 과제의 분리라고 부른다"는 당부도 건넸다.또한 이지현은 수학 경시대회에 나갈 때마다 최우수상을 받는 아들의 재능을 키워 주고 싶다는 고민도 털어놨다. "지금 엄마가 없기 때문에 내가 스스로 선택해서 한 게 재밌는 거다"라는 전문가의 답에 그는 "나 잘 키웠네"라며 자평했다.이와 함께 이지현은 "우경이가 돌아온 대답은 '내가 왜 불행한 줄 알아? AI가 그러는데 가족들의 지적과 비난 때문에 내가 불행한 거래'였다"며 아들의 AI 사용에 대한 고민도 내비쳤다.이에 전문가는 "다독여주고 얘기를 좀 한번 기분 좋을 때 해 보시면 좋을 것 같다"고 조언했다.한편 이지현은 두 차례 이혼 후 홀로 1남 1녀를 키우고 있다. 앞서 그는 지난 12일 영상에서 아이들을 위해 다니던 미용실을 퇴사한 뒤 "아침부터 밤까지 싸우고 있다. 집에 있으니까 더 싸워"라고 털어놓은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr