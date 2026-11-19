이미지 크게보기 배우 강지환이 7년 만에 틱톡에서 뜨개질하는 모습을 드러냈다. / 사진 = SNS

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배우 강지환이 7년 만에 틱톡에서 뜨개질하는 모습을 드러냈다.19일 각종 온라인 커뮤니티에는 '강지환 근황'이라는 제목의 게시물이 올라왔다. 게시물에는 강지환이 틱톡에서 라이브 방송을 하는 모습이 담겼다.이날 강지환은 헝클어진 곱슬머리에 수염을 기른 모습으로 카메라 앞에 앉았다. 늦가을 숲이 내다보이는 창가에서 베이지색 니트를 입고 분홍색 실로 뜨개질을 하며 AI 화보 같은 분위기를 풍겼다.이어 강지환은 시청자들에게 "보고 싶었다"고 인사했다. 방송에는 700명이 넘는 시청자가 몰렸다.일부 팬들은 "얼굴이 그대로시네요"라며 반가워했다. "목소리 너무 좋아요"라는 댓글도 달렸다.앞서 강지환은 2019년 7월 경기도 광주시 오포읍 자택에서 TV조선 드라마 '조선생존기' 외주 스태프 2명을 성폭행·추행한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 징역 2년 6개월에 집행유예 3년이 선고됐고, 2020년 상고심에서 원심이 확정됐다.이 일로 20부작 드라마를 12부까지 촬영한 뒤 하차하고 연예계 활동을 사실상 멈췄다. 2024년 항소심 재판부는 전 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트가 제작사에 배상한 34억 8000만 원을 강지환이 모두 부담해야 한다고 판결했다.한편 정식 연예계 복귀 여부는 알려지지 않았다. 강지환은 2002년 뮤지컬 '록키 호러 쇼'로 데뷔해 '굳세어라 금순아', '경성스캔들', '돈의 화신' 등에 출연했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr