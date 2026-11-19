사진 = '2005채연' 유튜브 채널 캡처

사진 = '2005채연' 유튜브 채널 캡처

가수 채연이 졸업한 지 30년 만에 모교를 방문해 고등학교 생활기록부를 확인했다가 예상 밖의 성적과 지능지수, 짧은 머리에 얽힌 졸업사진 비화까지 털어놓으며 유쾌한 웃음을 선사했다.가수 채연이 운영하는 유튜브 채널 '2005채연'에서는 '(구)진숙 (현)채연 진숙을 찾아서'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 채연은 학교로 향하며 "졸업증명서를 발급받아야 하는데 개명해서 온라인 발급이 안 된다, 직접 방문해야 해 초본을 들고 간다"고 설명했다.본인의 학창 시절 모습에 대해 채연은 "내가 기억하는 나는 내향적이고 조용했다고 생각하는데 친구들이 기억하는 나는 되게 깝치고 다녔다고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다.막상 생활기록부를 받아 든 채연은 성적표를 확인한 뒤 "수우미양가가 다 있기는 한데 대체로 양과 가가 많다, 내가 공부를 이렇게까지 못 했나"라며 당황스러움을 감추지 못했다.키 순서대로 정해진 반 번호가 35번과 45번, 36번이었던 당시를 떠올린 채연은 "항상 까치발을 들었다"며 "반 등수도 앞서 말한 반 번호와 큰 차이가 없다"고 솔직하게 고백해 현장을 폭소케 했다.예상치 못한 반전 기록은 계속됐다. 채연은 1학년 때 담임교사가 적은 기초 실력 향상에 힘쓸 것이라는 평가에 이어 2학년 때 무용반 반장을 맡았다는 기록을 발견하고 "내가 진짜 무용반 반장이었어?"라고 되물으며 스스로도 놀라워했다.또한 IQ가 105로 기록된 것을 확인한 채연은 "내 IQ가 이렇게 낮으냐, 지능검사를 한 번쯤은 다시 해보고 싶다"며 씁쓸한 표정을 지었다.3학년 진로 희망란에는 연기자가 적혀 있었고 당시 방송 관련 오디션에 지원했던 기억과 함께 재수를 거쳐 서울예대 방송연예과에 합격했지만 실기시험 당시 교수로부터 공부를 하지 않았다는 지적을 받았던 일화까지 솔직하게 풀어냈다.성적만큼이나 큰 아쉬움을 남긴 것은 고등학교 졸업사진 속 짧은 머리였다. 채연은 "고등학교 1학년 입학 직전 엄마가 집에서 염색하고 남은 약을 내 머리에 발랐더니 짙은 갈색이 됐다, 선생님들은 내 원래 머리색인 줄 아셔서 2년을 무사히 지냈다"고 회상했다.하지만 3학년 때 갑자기 염색 사실이 적발돼 검정으로 염색해 오라는 지시를 받았고, 반항심에 머리를 싹둑 잘라버렸다고 털어놨다.문제는 머리를 자른 지 불과 1주일에서 2주일 만에 졸업사진 촬영이 잡혔다는 점이었다. 채연은 "연예인이 될 줄 알았으면 자르지도 않았고 예쁘게 찍었을 것"이라며 후회했고 얌전한 학생이었다는 말과 다르다는 제작진의 반응에는 "얌전했는데 성깔은 있었다"고 재치 있게 받아쳤다.생활기록부 열람을 마친 채연은 "실망스러운 건 이 정도까지 공부를 안 했다고는 생각 안 했는데 살면서 조금씩 티가 나는 것 같다"며 시청자들을 향해 30년 후를 생각한다면 양과 가보다는 수우미를 받도록 노력하라는 현실적인 조언을 건넸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr