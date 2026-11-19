사진 = 장원영 인스타그램

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사진 = 장원영 인스타그램

사진 = 장원영 인스타그램

아이브(IVE) 장원영이 홍콩 디즈니랜드에서 화려한 드레스 자태를 뽐내며 동화 속 공주 같은 비주얼을 선보였다.장원영은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "May all my wishes come true(나의 모든 소원이 이루어지기를)"라는 멘트를 남기며 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 장원영은 크리스마스 장식으로 꾸며진 대형 트리 앞에서 강렬한 레드 컬러의 오프숄더 드레스를 입고 우아한 자태를 드러냈다. 가슴 부분을 감싸는 커다란 리본 장식이 돋보이는 드레스에 여러 겹의 진주와 반짝이는 장식이 어우러진 목걸이를 매치해 화려함을 더했다. 머리를 단정하게 올려 묶은 장원영은 옆을 바라보며 입술을 살짝 벌린 채 인형 같은 옆얼굴을 자랑했다.이어진 사진에서 장원영은 양손을 가슴 가까이 들어 올리고 손가락을 펼친 채 카메라를 바라보고 있다. 손가락마다 착용한 반지와 진주 장식 귀걸이가 눈길을 끄는 가운데, 장원영의 작은 얼굴과 또렷한 이목구비가 화려한 드레스와 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아냈다.또 다른 사진에서 장원영은 몸을 뒤로 돌린 채 고개를 옆으로 돌려 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 드레스 뒷부분의 끈 장식과 어깨부터 등까지 이어지는 실루엣이 드러났으며, 땋아 올린 머리에 검은색 리본을 더한 헤어스타일이 눈길을 사로잡았다. 한 손을 얼굴 가까이 들어 올린 포즈로 우아하면서도 발랄한 매력을 더했다.마지막 흑백 사진에서 장원영은 두 손을 가슴 앞에 모으고 눈을 감은 채 은은하게 미소 짓고 있다. 고개를 살짝 숙인 모습과 반짝이는 주얼리가 어우러져 차분한 분위기를 연출했으며, 크리스마스트리의 수많은 조명이 배경을 채우며 한 폭의 화보 같은 장면을 완성했다.한편 장원영은 홍콩 디즈니랜드에서 개최된 'A Disney Christmas(디즈니 크리스마스)' 행사에 참석했다. 장원영은 크리스마스 시즌 프로그램인 'Disney's Christmas Magic(디즈니 크리스마스 매직)'의 명예 게스트로 특별 초청받아 현장을 빛냈다.특히 장원영은 홍콩 디즈니랜드 메인 스트리트 U.S.A.에서 진행된 'A Holiday Wish-Come-True(홀리데이 위시 컴트루)' 크리스마스트리 점등식에 참여했다. 이 자리에서 디즈니 캐릭터 구피와 함께 크리스마스트리 앞에서 소원을 비는 특별한 순간을 선보였다. 장원영이 SNS에 남긴 "May all my wishes come true"라는 멘트 역시 이번 크리스마스 행사와 자연스럽게 연결된다.장원영이 속한 아이브는 지난 10월 미니 앨범 'Looks Can Kill(룩스 캔 킬)' 활동을 마쳤으며, 최근 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서 '올해의 베스트송'을 포함해 5관왕에 올랐다. 장원영은 앞으로도 아이브의 연말 시상식 무대와 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr