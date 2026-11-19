배우 장나라가 김혜윤과 비슷한 성향을 가졌다고 밝혔다. / 사진제공=코스모폴리탄

배우 장나라가 김혜윤과 비슷한 성향을 가졌다고 밝혔다. / 사진제공=코스모폴리탄

배우 장나라가 김혜윤과 비슷한 성향을 가졌다고 밝혔다. 두 사람 모두 집에서 시간을 보내는 것을 좋아하고 고양이를 키운다는 공통점이 있다고 전했다.19일 패션 매거진 '코스모폴리탄'은 장나라와 김혜윤의 12월호 화보를 공개했다. 두 사람은 드라마 '굿파트너2'에서 함께 호흡을 맞추며 인연을 맺었다.인터뷰에서 장나라는 김혜윤과의 공통점을 언급했다. 그는 "우리는 성향이 굉장히 비슷하다. 일단 집에 있는 걸 좋아한다. 고양이와 함께 시간을 보내고, 어떤 걸 좋아하는지, 어떤 감성을 가졌는지 느끼는 지점도 비슷하다"고 말했다. 김혜윤 역시 "맞다. 우리 둘 다 고양이를 키우고 있어서 고양이 얘기도 많이 한다. '어제 우리 애가 이랬는데!' 하면서 이야기한다"고 공감했다.두 사람은 극 중에서는 서로 다른 성격을 가진 변호사로 만난다. 장나라는 베테랑 변호사 차은경을, 김혜윤은 경력직 변호사 강혜성을 연기한다. 각자의 상처를 안고 있는 두 인물은 갈등을 겪으면서도 점차 서로를 이해하고 성장하는 관계를 그릴 예정이다.실제 촬영 현장에서는 서로에게 힘이 되는 동료로 가까워졌다고 전했다. 장나라는 김혜윤을 향해 "혜윤 씨를 무조건 응원하고 싶다. 지금까지 애써서 잘해왔고, 지금도 잘하고 있고, 앞으로도 분명히 잘할 친구라는 걸 안다"며 애정을 표현했다.김혜윤도 장나라를 향한 존경심을 전했다. 그는 "이 시기에 선배님을 만나서 다행이고 행복하다. 선배님을 보면서 새로운 목표도 생겼다"고 밝혔다. 이어 "선배님이 걸어오신 시간을 보면서 늘 생각한다. 나도 이렇게 멋진 여성이자 선배 배우가 되고 싶다"며 장나라를 향한 마음을 이야기했다.장나라와 김혜윤의 화보 및 인터뷰는 '코스모폴리탄' 12월호를 통해 만날 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr