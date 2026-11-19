사진 = 서정희 인스타그램

사진 = 서정희 인스타그램

사진 = 서정희 인스타그램

방송인 서정희가 남대문시장에서 구매한 스카프를 활용한 근황을 공개했다.서정희는 최근 자신의 인스타그램에 "마음은 아직 대구에 있다"라는 말로 시작하는 장문의 글과 함께 사진을 올렸다.서정희는 대구에서 열린 교회 집회에 참석한 뒤 서울로 돌아오는 길에도 현장의 감동이 가시지 않았다고 전했다. 서정희는 "교회에 들어서는 순간부터 전해지던 뜨거운 열정. 반갑게 맞아 주시던 사람들의 사랑. 말씀을 나누며 마주했던 눈빛들"을 떠올리며 감사한 마음을 드러냈다.이어 잠깐 호텔에서 시간이 생겨 사진을 찍으려 했지만 머리를 손질할 틈이 없었다고 설명했다. 서정희는 "부스스한 머리는 스카프로 감추고 생얼에는 쨍한 레드 립스틱을 발랐다"며 즉석에서 완성한 스타일링을 소개했다.특히 분홍색 스카프의 구매처가 눈길을 끌었다. 서정희는 "요즘 남대문시장에서 유명하다는 그 스카프 아저씨에게 샀다. 여섯 장에 만 원!"이라며 유쾌한 입담으로 화제를 모은 상인에게 직접 구매한 제품이라고 밝혔다.서정희는 "명품은 아니어도 이야기가 있는 물건은 오래 기억에 남는다. 오늘의 스카프가 그렇다"며 특별한 의미를 전했다. 또한 "나를 필요로 하는 곳이 있고 나를 반겨 주는 사람들이 있고, 아직도 이렇게 가슴 뛰는 일이 있다는 것"에 감사하면서 "여러분은 요즘 무엇 때문에 가슴이 뛰나요?"라고 물었다.공개된 사진 속 서정희는 분홍빛 패턴 스카프를 머리에 두르고 눈을 꼭 감은 채 환하게 미소 짓고 있다. 턱 아래로 길게 묶어 늘어뜨린 스카프에 브라운 컬러의 재킷과 연한 분홍색 티셔츠를 매치했다. 얼굴을 살짝 기울인 포즈와 선명한 립 컬러가 어우러져 사랑스러운 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 서정희는 얼굴을 카메라 가까이 가져간 채 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 살짝 내밀고 있다. 스카프 사이로 흘러내린 검은 머리카락이 얼굴선을 감싸며, 장난기 있는 표정과 또렷한 눈매가 시선을 사로잡는다.마지막 사진에서 서정희는 분홍색 주름치마에 넉넉한 반소매 티셔츠를 입고 옆으로 선 채 고개를 돌려 카메라를 바라보고 있다. 머리에 두른 스카프 아래로 긴 머리카락을 자연스럽게 늘어뜨렸으며 두 손을 배 앞에 모은 단정한 자세가 눈길을 끈다. 화려한 금빛 장식과 분홍색 꽃 그림을 배경으로 편안하면서도 개성 있는 스타일링을 선보였다.서정희가 언급한 '남대문 스카프 아저씨'는 최근 SNS에서 재치 있는 입담으로 화제를 모은 남대문시장 상인이다.화제의 상인은 SBS '생활의 달인'에 출연했으며 몰려드는 손님들의 요청에 온라인 판매까지 시작했다. 지난 11일 개설한 스마트스토어에는 방문자가 대거 몰리면서 준비한 상품이 하루도 지나지 않아 품절되기도 했다. 이처럼 최근 화제가 된 스카프가 서정희의 SNS에 등장하면서 눈길을 끈다.서정희는 이번 게시물을 통해 대구에서의 신앙 활동과 일상 속 소소한 추억을 공유했으며 SNS를 통해 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr