배우 김민하가 무리한 다이어트에 대한 우려를 표헀다.
19일 '피디씨 by PDC' 채널에는 "한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이? | #퇴근길 byPDC"라는 제목의 영상이 게재됐다.
김민하는 이날 강변에서 라면과 간식 등을 먹으며 이야기를 나눴다. 건강식만 먹을 것 같다는 말에 그는 "그런 시기는 좀 지났다. 그래서 식단을 하다가 조금씩 하다가 이제는 좀 유지 단계다"라고 답했다. 17kg를 감량한 것으로 화제를 모은 김민하는 다이어트에 대한 관심에 대해 "불편하다기보다는 살을 빼는 것보다는 그 이후에 대해서 조금 더, 그리고 그거에 대한 이야기도 했는데 좀 그거에만 너무 포커스가 가다 보니까"라고 솔직한 심경을 밝혔다.
이어 그는 "더 확실히 보여 드릴 방법은 작품으로 보여 드릴 수밖에 없겠구나 하고 그냥 생각하고 있던 요즘이었다"고 털어놨다.
그러면서 "너무 따라 해야지라고만 안 하셨으면 하는 게 제 그냥 바람이다"라고 밝힌 그는 "이게 너무 붐처럼 되면 안 되니까"라고 우려했다.
또 김민하는 "건강한 게 최우선이니까 사실 살을 뺄 때 안 건강했을 순간도 있었고 외적으로 너무 그렇게만 보지 않으셨으면 좋겠다는 우려는 조금 있었다"면서 "그냥 본인에게 맞는 몸과 맞는 건강을 제일 저는 중요하다고 생각한다"고 강조했다.
앞서 김민하는 다이어트 약이 아닌 생활 루틴으로 17kg을 뺀 비법을 공유해 화제를 모았다. 그는 "오후 10시쯤 잠자리에 든다"며 "항상 청담에서 반포까지 걸었다. 그때 한창 다이어트할 때다"라고 설명했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
19일 '피디씨 by PDC' 채널에는 "한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이? | #퇴근길 byPDC"라는 제목의 영상이 게재됐다.
김민하는 이날 강변에서 라면과 간식 등을 먹으며 이야기를 나눴다. 건강식만 먹을 것 같다는 말에 그는 "그런 시기는 좀 지났다. 그래서 식단을 하다가 조금씩 하다가 이제는 좀 유지 단계다"라고 답했다. 17kg를 감량한 것으로 화제를 모은 김민하는 다이어트에 대한 관심에 대해 "불편하다기보다는 살을 빼는 것보다는 그 이후에 대해서 조금 더, 그리고 그거에 대한 이야기도 했는데 좀 그거에만 너무 포커스가 가다 보니까"라고 솔직한 심경을 밝혔다.
이어 그는 "더 확실히 보여 드릴 방법은 작품으로 보여 드릴 수밖에 없겠구나 하고 그냥 생각하고 있던 요즘이었다"고 털어놨다.
그러면서 "너무 따라 해야지라고만 안 하셨으면 하는 게 제 그냥 바람이다"라고 밝힌 그는 "이게 너무 붐처럼 되면 안 되니까"라고 우려했다.
또 김민하는 "건강한 게 최우선이니까 사실 살을 뺄 때 안 건강했을 순간도 있었고 외적으로 너무 그렇게만 보지 않으셨으면 좋겠다는 우려는 조금 있었다"면서 "그냥 본인에게 맞는 몸과 맞는 건강을 제일 저는 중요하다고 생각한다"고 강조했다.
앞서 김민하는 다이어트 약이 아닌 생활 루틴으로 17kg을 뺀 비법을 공유해 화제를 모았다. 그는 "오후 10시쯤 잠자리에 든다"며 "항상 청담에서 반포까지 걸었다. 그때 한창 다이어트할 때다"라고 설명했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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