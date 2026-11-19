이미지 크게보기 배우 김민하가 무리한 다이어트에 대한 우려를 표헀다. / 사진 = 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'

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배우 김민하가 무리한 다이어트에 대한 우려를 표헀다.19일 '피디씨 by PDC' 채널에는 "한국을 떠나고 싶었던 배우 김민하, 그때 무슨 일이? | #퇴근길 byPDC"라는 제목의 영상이 게재됐다.김민하는 이날 강변에서 라면과 간식 등을 먹으며 이야기를 나눴다. 건강식만 먹을 것 같다는 말에 그는 "그런 시기는 좀 지났다. 그래서 식단을 하다가 조금씩 하다가 이제는 좀 유지 단계다"라고 답했다.17kg를 감량한 것으로 화제를 모은 김민하는 다이어트에 대한 관심에 대해 "불편하다기보다는 살을 빼는 것보다는 그 이후에 대해서 조금 더, 그리고 그거에 대한 이야기도 했는데 좀 그거에만 너무 포커스가 가다 보니까"라고 솔직한 심경을 밝혔다.이어 그는 "더 확실히 보여 드릴 방법은 작품으로 보여 드릴 수밖에 없겠구나 하고 그냥 생각하고 있던 요즘이었다"고 털어놨다.그러면서 "너무 따라 해야지라고만 안 하셨으면 하는 게 제 그냥 바람이다"라고 밝힌 그는 "이게 너무 붐처럼 되면 안 되니까"라고 우려했다.또 김민하는 "건강한 게 최우선이니까 사실 살을 뺄 때 안 건강했을 순간도 있었고 외적으로 너무 그렇게만 보지 않으셨으면 좋겠다는 우려는 조금 있었다"면서 "그냥 본인에게 맞는 몸과 맞는 건강을 제일 저는 중요하다고 생각한다"고 강조했다.앞서 김민하는 다이어트 약이 아닌 생활 루틴으로 17kg을 뺀 비법을 공유해 화제를 모았다. 그는 "오후 10시쯤 잠자리에 든다"며 "항상 청담에서 반포까지 걸었다. 그때 한창 다이어트할 때다"라고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr