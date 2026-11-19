사진 = 공승연 인스타그램

사진 = 공승연 인스타그램

사진 = 공승연 인스타그램

배우 공승연이 프라다 주얼리 화보에서 독보적인 비주얼을 뽐냈다.공승연은 최근 자신의 인스타그램에 "🩵💚🧡Prada "라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 공승연은 얼굴 한쪽을 화면 가득 채운 초근접 사진으로 시선을 사로잡는다. 매끈하게 넘긴 검은 머리카락 사이로 푸른빛의 삼각형 귀걸이가 반짝이며 커다란 갈색 눈동자와 자연스러운 핑크빛 입술이 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 잡티 없이 매끄러운 피부와 날렵한 턱선도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 공승연은 한 손으로 턱을 감싸며 카메라를 정면으로 응시하고 있다. 차분한 차콜 컬러의 민소매 상의에 푸른빛 펜던트 목걸이와 귀걸이를 매치해 세련된 스타일링을 완성했다. 가지런히 넘긴 긴 생머리와 부드러운 눈매가 어우러져 단아하면서도 고급스러운 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 공승연은 긴 생머리를 어깨 뒤로 넘긴 채 정면을 향해 시선을 고정하고 있다. 한쪽 귀에 착용한 분홍빛 삼각형 귀걸이와 목선을 따라 내려오는 섬세한 목걸이가 차콜 컬러의 의상과 조화를 이룬다. 맑은 눈망울과 정돈된 눈썹, 은은한 립 메이크업이 공승연 특유의 깨끗하고 세련된 비주얼을 더욱 부각한다.한편 공승연은 오는 2027년 방송 예정인 tvN 드라마 '고래별'에 여윤화 역으로 특별출연해 문가영, 최우식 등과 호흡을 맞출 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr